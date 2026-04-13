Об этом сообщает венгерское издание Nepszava.
Какую стратегию в отношении Москвы выберет Мадьяр?
Он отреагировал на упреки действующего на тот момент премьера Виктора Орбана, который скептически высказывался о возможных шагах нового правительства в отношениях с Москвой.
Давайте больше не будем шутить. Я не думаю, что премьер-министр, который уходит в отставку, воспринимает себя серьезно, когда говорит такие вещи в эфире. Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Они хотят провенгерского, и мы надеемся, что оно будет после 12 апреля,
– заявил Мадьяр.
В то же время политик признал, что география и энергетические связи заставляют Будапешт считаться с Россией. По его словам, полный отказ от зависимости невозможен в короткие сроки, поэтому в случае необходимости переговоры с Кремлем состоятся.
Если нужно, мы будем вести переговоры, но мы не станем друзьями,
– подчеркнул будущий премьер.
Мадьяр добавил, что новое правительство планирует сосредоточиться прежде всего на внутренних проблемах страны, а не на внешнеполитических играх.
Партия "Тиса" победила на парламентских выборах, получив 138 из 199 мандатов. Явка избирателей составила почти 80%, что стало рекордным показателем для страны со времен падения социалистического блока.
Какие результаты выборов в Венгрии?
Оппозиционная партия "Тиса" опережает правящую "Фидес" по результатам подсчета голосов.
"Тиса" может претендовать на 138 мест в 199-местном парламенте, тогда как "Фидес" – только на 55. Еще на 6 мандатов рассчитывает правая партия Mi Hazánk ("Наша Родина").
Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии и поздравил лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой.
Владимир Зеленский поздравил соперника Орбана Петера Мадьяра и выразил готовность развивать сотрудничество с Венгрией.