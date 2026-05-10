Фотографию и историю ее создания 9 мая опубликовал депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер.

Что известно о фото?

Роланд Цебер опубликовал сообщение, где поздравил премьер-министра Венгрии Петера Мадря с новой должностью.

Депутат рассказал, что фотографию они сделали вместе еще два года назад. Тогда Цебер сказал, что опубликует ее, когда Мадьяр возглавит венгерское правительство.

Ты тогда ответил: "Дай Бог, чтобы так и было". И сегодня наступил исторический день. Искренне поздравляю тебя, господин Премьер-министр Венгрии, всю твою команду, всю Венгрию и венгерский народ с этим важным событием,

– поздравил депутат.

Петер Мадьяр на Майдане Независимости / Фото из фейсбука Роланда Цебера

Роланд Цебер также добавил, что между Украиной и Венгрией не должно быть конфликтов, обид и искусственных барьеров, а только взаимоуважение, диалог, партнерство и конкретные результаты для людей.

Что известно о результатах выборов в Венгрии?

Выборы нового премьера Венгрии состоялись 12 апреля. Тогда бывший глава правительства Виктор Орбан проиграл оппозиционеру Петеру Мадьяру после 16 лет правления.

Новый глава правительства вместе со своей политической силой "Тиса" получил 141 из 199 мандатов в парламенте. В то же время коалиция Орбана под названием "Фидес" имеет лишь 52 места. Последние шесть мест достались ультраправой партии "Наша Родина".

Уже 9 мая Петер Мадьяр принял присягу и вступил в должность премьер-министра Венгрии.