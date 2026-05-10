Світлину та історію її створення 9 травня опублікував депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер.

Дивіться також 16-річне правління Орбана завершене: Петер Мадяр склав присягу прем'єр-міністра Угорщини

Що відомо про фото?

Роланд Цебер опублікував допис, де привітав прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадря з новою посадою.

Депутат розповів, що світлину вони зробили разом ще два роки тому. Тоді Цебер сказав, що опублікує її, коли Мадяр очолить угорський уряд.

Ти тоді відповів: "Дай Бог, щоб так і було". І сьогодні настав історичний день. Щиро вітаю тебе, пане Прем'єр-міністре Угорщини, всю твою команду, всю Угорщину та угорський народ із цією важливою подією,

– привітав депутат.

Петер Мадяр на Майдані Незалежності / Фото з фейсбуку Роланда Цебера

Роланд Цебер також додав, що між Україною та Угорщиною не має бути конфліктів, образ і штучних бар'єрів, а лише взаємоповага, діалог, партнерство і конкретні результати для людей.

Що відомо про результати виборів в Угорщині?

Вибори нового прем'єра Угорщини відбулись 12 квітня. Тоді колишній глава уряду Віктор Орбан програв опозиціонеру Петеру Мадяру після 16 років правління.

Новий голова уряду разом зі своєю політичною силою "Тиса" отримав 141 зі 199 мандатів у парламенті. Водночас коаліція Орбана під назвою "Фідес" має лише 52 місця. Останні шість місць дістались ультраправій партії "Наша Батьківщина".

Вже 9 травня Петер Мадяр склав присягу та обійняв посаду прем'єр-міністра Угорщини.