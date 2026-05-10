Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна продовжує працювати над поверненням усіх своїх громадян з російського полону.

Що відомо про масштабний обмін?

Український координаційний штаб передав російській стороні списки на проведення масштабного обміну полоненими у форматі 1000 на 1000.

За словами Зеленського, домовленість щодо обміну була досягнута за посередництва США.

Обмін полонених тисячу на тисячу готується, має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці. Український координаційний штаб передав списки на тисячу російській стороні,

– заявив президент.

Він також наголосив, що саме американська сторона виступала посередником у досягненні цієї домовленості.

"Було американське посередництво в цій домовленості щодо обміну. Відповідно, розраховуємо, що американська сторона буде активною у забезпеченні виконання цих домовленостей", – додав Зеленський.

Обмін у форматі 1000 на 1000 може стати одним із найбільших від початку повномасштабної війни. Наразі сторони продовжують підготовку до його проведення, однак точні терміни ще не озвучували.

Що передувало домовленості обміну 1000 на 1000?

Президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, що сторони домовились про повернення по 1000 військових з кожного боку. Він також оголосив триденне перемир’я, яке передбачає повну зупинку бойових дій 9, 10 та 11 травня.

За його словами, ініціатива виходила безпосередньо від нього, а її підтримали Володимир Зеленський і Володимир Путін. Президент України підтвердив слова Трампа та підкреслив, що Україна діятиме дзеркально.

Він уточнив, що триденне перемир’я дозволить безпечно провести обмін та дотримати режим тиші. Зеленський також висловив надію, що США забезпечать контроль за виконанням домовленостей російською стороною.

Водночас Володимир Путін заявив, що Київ нібито не готовий до обміну. За його словами, Україна спершу знизила масштаб обміну до 200 на 200, а потім взагалі не відповіла на пропозицію обміну 1000 на 1000. Кремль стверджує, що 5 травня Москва направила Києву пропозицію обміну з 500 полоненими, проте відповіді нібито не отримала.

Офіс Президента України назвав заяви Путіна неправдивими, підкресливши, що домовленості були досягнуті за посередництва США, а проведення обміну залежить від гарантій виконання домовленостей з російської сторони.

Для України обмін полоненими є ключовим гуманітарним пріоритетом. Він дозволяє повернути людей із російського полону, захистити їхнє життя та здоров’я після жорстокого поводження та тортур.