Чи розблокує Угорщина кредит на 90 мільярдів євро?

Про те, за якої умови Україна зможе отримати кошти від ЄС, пише Вloomberg.

Дивіться також Мадяр хоче грошей від ЄС: що буде з кредитом Україні та санкціями проти Росії

Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зазначив, що країна зніме вето на кредит ЄС для України в 90 мільярдів євро, як тільки запрацює нафтопровід "Дружба".

За словами Мадяра, він очікував, що обмеження зніме Орбан, коли йтиме у відставку. Однак для цього не відновили потік нафти через ключовий трубопровід.

Зазначається, що відповідний коментар новопризначений міністр залишив після попередньої заяви. Там він акцентував, що не перешкоджатиме Києву отримати допомогу від Євросоюзу. Натомість нині Петер Мадяр зазначає, що Угорщина зберігатиме свою позицію щодо фінансування України та фінансової участі в кредиті.

Що відомо про перший транш кредиту від ЄС?

Напередодні стало відомо, що Єврокомісія розраховує надати Україні перший транш із кредиту на 90 мільярдів у другому кварталі 2026 року, пише ЄП.

Ми залишаємося відданими здійсненню першої виплати в рамках цього пакета протягом другого кварталу цього року,

– зазначив речник Єврокомісії Балаж Уйварі.

Посадовець додав, що домовленість про кредит ухвалили на рівні всіх лідерів ЄС. Зокрема він акцентував на словах президентки Єврокомісії, яка раніше зазначила, що Україна отримає свої гроші так чи інакше.

Зауважте! Обговорення кредиту ЄС триває від грудня 2025 року. Саме тоді лідери ЄС схвалили пакет фінансування (кредит на 90 мільярдів євро). Згодом 11 лютого 2026 року проєкт підтримали у Європарламенті. Однак від березня Угорщина блокує надання коштів для України. Сталося це через удар Росії по нафтопроводу "Дружба" в ніч на 27 січня 2026 року, після чого постачання російської нафти до Угорщини припинилося.

Балаж Уйварі пояснив, що нині ЄС має ухвалити документи для надання фінансування Україні:

Меморандум про взаєморозуміння (основа для макрофінансової підтримки в межах проєкту);

План України у рамках механізму Ukraine Facility (через який надаватимуть гроші);

кредитка угода.

Ми вже ухвалили Стратегію фінансування України, яка дозволяє нам визначити, скільки коштів ми збираємося надати Україні, на які цілі та через які канали,

– пояснив речник.

Він додав, що комісія тримає зв'язок з Україною та "просувається настільки швидко, наскільки може" у питанні кредиту.

Що ще потрібно знати про вибори в Угорщині та наслідки для України?