Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок озвучив 24 Каналу думку, що у такий спосіб Петер Мадяр показує, що не буде наслідувати політику Віктора Орбана. Аналітик оптимістично налаштований щодо надання кредиту для України.

Про що свідчить заява Мадяра?

Є інформація, що Україна отримає перший транш кредиту в 90 мільярдів у другому півріччі 2026 року. Валерій Клочок зазначив, що було сподівання, що це буде у червні. Однак головне, щоб Україна отримала кошти. Станом на зараз прогнози оптимістичні. Петер Мадяр говорить про те, що не бачить підстав переглядати рішення, що Угорщина не братиме участі у фінансуванні.

Він тут перекладає відповідальність на Орбана. Орбан пообіцяв Україні кредит. "Чому я маю відмовляти Україні?". Бо він говорить, що буде політиком, який сповідуватиме послідовність у своїх заявах і рішеннях. Змінювати їх кожні дві-три години він не збирається. У такий спосіб він вказує, що політику Орбана він сповідувати не буде,

– сказав аналітик.

Це кошти, які передбачені у бюджеті на два роки, 2026 і 2027. Вони мають бути переказані після того, як будуть випущені відповідні євробонди. Кредит пов'язаний з голосуванням законопроєктів про євроінтеграційні кроки України та про зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. Законопроєкти, що стосуються співпраці з МВФ, ще не проголосовані остаточно. Там було голосування в першому читанні. Однак це не катастрофа.

Найголовніший нюанс, що ці 90 мільярдів євро нам не треба повертати. Вони не ляжуть додатковим навантаженням на наш бюджет. Тому що це хоч і кредит, але репараційний. Ми його будемо погашати виключно після того, як росіяни виплатять нам репарації. А це може статися не так швидко. Тому я доволі оптимістично налаштований щодо цих коштів,

– підкреслив Керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Кредит у 90 мільярдів євро для України: головне