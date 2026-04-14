Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок озвучив 24 Каналу думку, що у такий спосіб Петер Мадяр показує, що не буде наслідувати політику Віктора Орбана. Аналітик оптимістично налаштований щодо надання кредиту для України.
Читайте також Мадяр хоче грошей від ЄС: що буде з кредитом Україні та санкціями проти Росії
Про що свідчить заява Мадяра?
Є інформація, що Україна отримає перший транш кредиту в 90 мільярдів у другому півріччі 2026 року. Валерій Клочок зазначив, що було сподівання, що це буде у червні. Однак головне, щоб Україна отримала кошти. Станом на зараз прогнози оптимістичні. Петер Мадяр говорить про те, що не бачить підстав переглядати рішення, що Угорщина не братиме участі у фінансуванні.
Він тут перекладає відповідальність на Орбана. Орбан пообіцяв Україні кредит. "Чому я маю відмовляти Україні?". Бо він говорить, що буде політиком, який сповідуватиме послідовність у своїх заявах і рішеннях. Змінювати їх кожні дві-три години він не збирається. У такий спосіб він вказує, що політику Орбана він сповідувати не буде,
– сказав аналітик.
Це кошти, які передбачені у бюджеті на два роки, 2026 і 2027. Вони мають бути переказані після того, як будуть випущені відповідні євробонди. Кредит пов'язаний з голосуванням законопроєктів про євроінтеграційні кроки України та про зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. Законопроєкти, що стосуються співпраці з МВФ, ще не проголосовані остаточно. Там було голосування в першому читанні. Однак це не катастрофа.
Найголовніший нюанс, що ці 90 мільярдів євро нам не треба повертати. Вони не ляжуть додатковим навантаженням на наш бюджет. Тому що це хоч і кредит, але репараційний. Ми його будемо погашати виключно після того, як росіяни виплатять нам репарації. А це може статися не так швидко. Тому я доволі оптимістично налаштований щодо цих коштів,
– підкреслив Керівник Центру громадської аналітики "Вежа".
Кредит у 90 мільярдів євро для України: головне
Європейський Союз погодив виділення Україні кредиту на суму 90 мільярдів євро. Однак уряд Угорщини заблокував виділення Україні макрофінансової допомоги від ЄС, поки не буде відновлено транзит російської нафти через трубопровід "Дружба". Те саме зробила і Словаччина.
Переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр прокоментував кредит на 90 мільярдів євро. Він заявив, що ситуація видається йому не до кінця зрозумілою. Він нагадав, що ще у грудні Віктор Орбан погодив це рішення в Брюсселі за умови, що Угорщина, Чехія та Словаччина не братимуть участі у фінансуванні. Він не бачить причин переглядати рішення, яке було прийняте на рівні ЄС.
Єврокомісія змінила терміни надання першого траншу кредиту для України. Представниця Єврокомісії Паула Пінью заявила, що першу виплату планують здійснити протягом другого півріччя 2026 року. Водночас речник Єврокомісії Балаж Уйварі повідомив, що гроші планують надати у другому кварталі 2026 року.