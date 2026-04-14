Що відомо про перший транш від ЄС для України?

Водночас від ідеї допомоги у рамках кредиту Європа не відмовилась, про що повідомила представниця Єврокомісії Паула Пінью на брифінгу.

Читайте також "Це кисень для армії": Зеленський відповів, чи отримає Україна 90 мільярдів

Річ у тім, що просто змінилися терміни надання траншу. Зокрема слід підписати деякі документи.

Ми залишаємося відданими наміру здійснити першу виплату в рамках цього пакета протягом другого півріччя цього року, і якщо дозволите нагадати слова президентки, вона сказала, що ми надамо цей кредит так чи інакше,

– сказала Паула Пінью.

Вона розказала, що вже створено кредит на підтримку України. А у лютому поточного року було внесено зміни до програми Ukraine Facility. Також вже ухвалили стратегію фінансування.

Євросоюз має ще підготувати три документи:

Меморандум про взаєморозуміння – основа для каналу макрофінансової допомоги; Оновлений План України – на ньому базується програма Ukraine Facility, через яку надходитиме бюджетна підтримка; Кредитна угода з Україною.

Водночас речник Єврокомісії Балаж Уйварі повідомив, що гроші планують надати у другому кварталі 2026 року. Про це він повідомив у вівторок, 14 квітня.

Ми залишаємося відданими здійсненню першої виплати в рамках цього пакета протягом другого півріччя цього року,

– заявив Балаж Уйварі.

Зверніть увагу! Він додав, що важливі елементи пакета вже впроваджено. Зокрема робота триває, а ЄС підтримує контакт з українцями.

