Що Зеленський говорить про кредит?

Про це глава держави заявив під час Конгресу місцевих та регіональних рад, передають Новини.LIVE.

Гроші точно розблокуємо. Для нас це життя, кисень для нашої армії,

– наголосив Зеленський.

За словами президента, цього року Україна сподівається отримати перший транш із кредиту ЄС у розмірі 45 мільярдів євро, який є ключовим для фінансування держави.

Ці кошти вкрай важливі під час війни, оскільки внутрішнє виробництво фактично базується на цій сумі. Зокрема на оборонне виробництво планують витратити рекордну суму цьогоріч – до 30 мільярдів.

Володимир Зеленський Президент України Я впевнений абсолютно, що ми розблокуємо або знайдемо обхід цьому блокуванню. Європа розуміє, що для України це важливо, що для нас це пріоритет. Гроші будуть.

Хто блокує кредит для України?

Зеленський не назвав прямо, але зазначив, що всі добре знають, хто наразі блокує кредит Євросоюзу для України.

Нагадаємо, наприкінці лютого Угорщина заблокувала рішення ЄС про надання Києву на 90 мільярдів євро. Тоді вето наклав угорський посол при ЄС, пише Financial Times.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме кредит ЄС Україні, доки не відновлять транзит нафти трубопроводом "Дружба". Він був пошкоджений російською атакою наприкінці січня.

Ми готові підтримувати Україну, коли отримаємо нашу нафту, яку вони заблокували. До цього жодне рішення, вигідне для України, не буде підтримане Угорщиною,

– додав Орбан.

Угорський лідер наголосив, що питання постачання сировини нібито є екзистенційним для його країни. Мовляв, без російської нафти "всі домогосподарства й компанії в Угорщині збанкрутують".

Зауважте! Угорщина тисне на ЄС і блокує не лише кредит для України. Будапешт також виступив проти запровадження 20-го пакета санкцій проти Росії. А оскільки обидва рішення мають ухвалюватися одноголосно в ЄС, то і кредит, і санкції фактично "зависли".

Що в ЄС говорять щодо кредиту?