Член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман розповів 24 Каналу, що підтримка ЄС в умовах повномасштабної війни є критично важливою для стабільності України. Йдеться не лише про Євросоюз, а й про інші держави та міжнародні фінансові організації, які продовжують допомагати нашій державі.

Читайте також 90 мільярдів євро від ЄС заблоковані: скільки Україна зможе платити зарплати бюджетникам

Коли ЄС таки передасть цей кредит?

Як наголосив Фурман, на сьогодні дійсно є питання, коли саме Україна зможе отримати цей кредит від ЄС. Держава має альтернативні плани, як отримати кошти. Зокрема це можуть бути двосторонні угоди з різними країнами. Але все ж Україна розраховує саме на цей кредит.

Зараз багато що залежить від парламентських виборів в Угорщині. Якщо чинний прем'єр Віктор Орбан з партією "Фідес" програє, то зрештою все вдасться налагодити. Далі варто зачекати на зміну самого прем'єр-міністра, на що йде приблизно місяць, і вже тоді можна розраховувати на ці кошти.

Чи є у нас фінансовий ресурс, щоб стільки чекати? У короткостроковому періоді, на мою думку, так. Але якщо говоримо цей рік, то нам необхідні ці кошти, щоб стабільно виплачувати зарплати, пенсії, виділяти кошти на відновлення економіки,

– сказав Фурман.

Європейські партнери усвідомлюють, наскільки важливо Україні отримати ці кошти. Але ситуація поки ось така. Є сподівання, що все вдасться позитивно вирішити упродовж другого кварталу 2026 року.

Яка ситуація з кредитом для України?