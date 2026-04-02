Член Совета НБУ, доктор экономических наук Василий Фурман рассказал 24 Каналу, что поддержка ЕС в условиях полномасштабной войны является критически важной для стабильности Украины. Речь идет не только о Евросоюзе, но и о других государствах и международных финансовых организациях, которые продолжают помогать нашему государству.

Когда ЕС таки передаст этот кредит?

Как отметил Фурман, сегодня действительно есть вопрос, когда именно Украина сможет получить этот кредит от ЕС. Государство имеет альтернативные планы, как получить средства. В частности это могут быть двусторонние соглашения с различными странами. Но все же Украина рассчитывает именно на этот кредит.

Сейчас многое зависит от парламентских выборов в Венгрии. Если действующий премьер Виктор Орбан с партией "Фидес" проиграет, то в конце концов все удастся наладить. Далее стоит подождать смену самого премьер-министра, на что уходит примерно месяц, и уже тогда можно рассчитывать на эти средства.

Есть ли у нас финансовый ресурс, чтобы столько ждать? В краткосрочном периоде, по моему мнению, да. Но если говорим этот год, то нам необходимы эти средства, чтобы стабильно выплачивать зарплаты, пенсии, выделять средства на восстановление экономики,

– сказал Фурман.

Европейские партнеры осознают, насколько важно Украине получить эти средства. Но ситуация пока вот такая. Есть надежда, что все удастся положительно решить в течение второго квартала 2026 года.

Какова ситуация с кредитом для Украины?