Политолог Владимир Фесенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что Россия хочет эскалировать войну и запугать своими действиями Запад. Однако в ответ США и европейские страны должны усилить давление на Москву, и не только экономическое и политическое.

Каким должен быть ответ НАТО на прилет российских дронов?

Фесенко считает, что прежде всего партнерам нужно увеличить помощь Украине, чтобы в Кремле осознали, что они не выиграют эту войну.

К слову. Российское посольство в Молдове сделало заявление относительно того, что Кишинев вместе с западными партнерами якобы готовит "инсценировку" ситуаций, похожих на ту, что произошла в Румынии. Россияне утверждают, что цель таких действий якобы обвинить их и ухудшить отношения между Молдовой и Россией. В Институте изучения войны считают, что такие заявления имеют целью создать политическое и информационное основание, которое позволит Москве избежать ответственности, если такие инциденты повторятся.

Также нужно давить на Россию, усиливая санкции, принимая политические решения. Все это вместе, по мнению политолога, приведет к накоплению внутренних проблем в России. Тогда у кремлевской власти останется меньше возможностей продолжать войну. И это заставит Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Однако важно также, чтобы НАТО давал адекватный ответ на угрожающие действия России, в частности в Румынии, где российский дрон прилетел по многоэтажке.

Президент Чехии генерал Петр Павел, который является профессиональным военным, сделал очень жесткое заявление. Он считает, что НАТО должно демонстрировать "зубы", свою силу. Его конкретное предложение в контексте инцидента в Румынии заключается в том, что любые российские беспилотники и даже пилотируемые самолеты, которые оказываются в воздушном пространстве стран НАТО и Европейского Союза, нужно обязательно сбивать. Павел уверен, что не надо этого бояться,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

В 2025 году российские дроны залетали в воздушное пространство Польши, и страна начала их сбивать, когда они оказывались в глубине ее территории. Тогда они осознали, что нужно это делать. Также к такой угрозе, как заметил политолог, начинают готовиться в странах Балтии.

Стоит знать. Издание The Telegraph, анализируя прилет российского дрона по многоэтажке в Румынии, делает вывод, что каждый инцидент, который остается без жесткого ответа, усиливает уверенность россиян в повторении таких действий в будущем.

В Румынии, продолжил он, после попадания российского дрона в жилой дом прозвучал призыв со стороны министра иностранных дел провести консультации стран НАТО по 4 статье. Она касается безопасности конкретной страны Альянса.

Сейчас это промежуточное мероприятие, но, по мнению Фесенко, во время этих консультаций должен быть поднят вопрос, который озвучил генерал Петр Павел: надо сбивать российские самолеты и беспилотники. И таким образом демонстрировать России, что на ее действия будет ответ.

Что известно о попадании российского дрона в дом в Румынии?

В ночь на 29 мая российский беспилотник пересек украинско-румынскую границу и ударил по многоэтажке в городе Галац в Румынии.

В Минобороны страны объяснили, что военным не хватило времени для того, чтобы сбить этот дрон. Они должны были это сделать за 4 минуты, но не успели.

Президент Румынии Никушор Дан отметил, что это был именно российский беспилотник, ведь это средство имеет идентичные характеристики с тем БпЛА, который ранее упал на румынской территории и не взорвался.

Представитель НАТО Эллисон Гарт на фоне прилета российского дрона в жилой дом в Галаке заявила, что Альянс "осуждает безответственные действия России". В то же время НАТО продолжит укреплять свою оборону "против любых угроз, в частности от дронов".

Также Румыния не будет применять положения статьи 4 НАТО, согласно которой страны-члены Североатлантического альянса должны провести срочные переговоры. При этом страна призвала Альянс ускорить поставки Румынии средств ПВО.