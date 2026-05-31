Инцидент с российским беспилотником в румынском городе может стать одним из самых серьезных случаев распространения последствий войны за пределы Украины. Об этом пишет британское издание The Telegraph, анализируя падение дрона "Герань-2" на жилой дом.

Почему удар по Румынии может свидетельствовать о новом опасном уровне войны с Россией?

По данным издания, беспилотник врезался в десятиэтажный жилой дом в Галаце. До этого момента российские дроны и ракеты, которые залетали на территорию стран Запада, не вызывали ранений среди граждан государств-членов НАТО и не приводили к масштабным последствиям в густонаселенных районах.

В Москве отрицают причастность к инциденту. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала обвинения в адрес России необоснованными. В то же время западные аналитики предполагают, что удар вряд ли был преднамеренным, однако отмечают другую проблему.

Старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб, лондонского аналитического центра Эд Арнольд заявил, что главный вывод заключается в том, что Россия не слишком учитывает риск поражения европейских объектов и не боится возможной реакции Европы. Несмотря на резонанс, официальный Бухарест не поднимал вопрос о применении статьи 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективный ответ на нападение на одного из членов Альянса.

Министр иностранных дел Румынии Оана Тою призвала НАТО ускорить передачу технологий для борьбы с беспилотниками. В The Telegraph отмечают, что реакция Запада на этот случай может быть внимательно проанализирована Кремлем.

По мнению обозревателей, каждый инцидент без жесткого ответа потенциально усиливает уверенность Москвы в возможности повторения подобных действий в будущем. Эксперты издания также обращают внимание на уязвимость восточного фланга НАТО. Восемь государств Альянса имеют общую границу с Россией или Украиной, а это означает, что дроны, ракеты или самолеты могут случайно или намеренно попадать на территорию стран-членов блока. При этом ресурсы противовоздушной обороны приходится распределять между большим количеством потенциально опасных направлений.

Дополнительное беспокойство вызывают сообщения о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе. Если США действительно уменьшат количество авиации и военно-морских сил на континенте, это может повлиять на общий уровень сдерживания России, считают аналитики.

В то же время издание отмечает, что изменение приоритетов Вашингтона частично дало Украине больше свободы для проведения собственных операций. В частности, последние месяцы Киев активно использует дальнобойные беспилотники для ударов по территории России, что свидетельствует о постепенной трансформации характера войны и ситуации безопасности в Европе.

Напомним, румынский лидер Никушор Дан не сомневается в том, что именно российский дрон попал в жилой дом. Он отметил, что беспилотники страны-агрессора уже неоднократно залетали на территорию государства. Поэтому ответственность за попадание БПЛА в городе Галац лежит именно на России.