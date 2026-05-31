Інцидент із російським безпілотником у румунському місті може стати одним із найсерйозніших випадків поширення наслідків війни за межі України. Про це пише британське видання The Telegraph, аналізуючи падіння дрона "Герань-2" на житловий будинок.

Чому удар по Румунії може свідчити про новий небезпечний рівень війни з Росією?

За даними видання, безпілотник врізався у десятиповерховий житловий будинок в Галаці. До цього моменту російські дрони та ракети, які залітали на територію країн Заходу, не спричиняли поранень серед громадян держав-членів НАТО та не призводили до масштабних наслідків у густонаселених районах.

У Москві заперечили причетність до інциденту. Речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала звинувачення на адресу Росії необґрунтованими. Водночас західні аналітики припускають, що удар навряд чи був навмисним, однак наголошують на іншій проблемі.

Старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб, лондонського аналітичного центру Ед Арнольд заявив, що головний висновок полягає в тому, що Росія не надто зважає на ризик ураження європейських об'єктів і не боїться можливої реакції Європи. Попри резонанс, офіційний Бухарест не порушував питання про застосування статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну відповідь на напад на одного з членів Альянсу.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Тою закликала НАТО прискорити передачу технологій для боротьби з безпілотниками. У The Telegraph зазначають, що реакція Заходу на цей випадок може бути уважно проаналізована Кремлем.

На думку оглядачів, кожен інцидент без жорсткої відповіді потенційно підсилює впевненість Москви у можливості повторення подібних дій у майбутньому. Експерти видання також звертають увагу на вразливість східного флангу НАТО. Вісім держав Альянсу мають спільний кордон із Росією або Україною, а це означає, що дрони, ракети чи літаки можуть випадково або навмисно потрапляти на територію країн-членів блоку. При цьому ресурси протиповітряної оборони доводиться розподіляти між великою кількістю потенційно небезпечних напрямків.

Додаткове занепокоєння викликають повідомлення про можливе скорочення американської військової присутності в Європі. Якщо США дійсно зменшать кількість авіації та військово-морських сил на континенті, це може вплинути на загальний рівень стримування Росії, вважають аналітики.

Водночас видання наголошує, що зміна пріоритетів Вашингтона частково дала Україні більше свободи для проведення власних операцій. Зокрема, останніми місяцями Київ активніше використовує далекобійні безпілотники для ударів по території Росії, що свідчить про поступову трансформацію характеру війни та безпекової ситуації в Європі.

Нагадаємо, румунський лідер Нікушор Дан не сумнівається в тому, що саме російський дрон влучив у житловий будинок. Він зазначив, що безпілотники країни-агресорки вже неодноразово залітали на територію держави. Тож відповідальність за влучання БпЛА в місті Галац лежить саме на Росії.