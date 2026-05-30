Про це він сказав під час інтерв'ю для BBC.

Як румунський президент прокоментував інцидент?

Дан заявив, що не сумнівається у російському походженні безпілотника, зазначивши, що той був повністю ідентичний апарату, який раніше впав на території Румунії без детонації. У МЗС Румунії також заявляли, що мають підтвердження походження безпілотника.

За словами Дана, Росія запускала групу дронів для ударів по заходу України, і один із них міг змінити курс через роботу української ППО та потрапити в румунський повітряний простір. Унаслідок влучання по багатоповерхівці постраждали 53-річна жінка та 14-річний хлопець.

До слова, раніше румунський лідер говорив, що безпілотник підбили на території України, після чого він полетів далі.

Водночас Володимир Путін раніше цинічно ставив цю версію під сумнів, наголошуючи на необхідності експертизи та згадуючи випадки з українськими безпілотниками.

Варто зауважити й те, що після інциденту Румунія того ж дня закрила російське консульство в Констанці. Ба більше, консула Росії оголосили персоною нон ґрата.

Крім того, Дан повідомив, що США підтвердили підтримку Румунії в цій ситуації, попри напруженість у відносинах між Вашингтоном і європейськими союзниками по Альянсу. При цьому Бухарест не планує активувати 4-ту чи 5-ту статтю НАТО.