Об этом он сказал во время интервью для BBC.

Как румынский президент прокомментировал инцидент?

Дан заявил, что не сомневается в российском происхождении беспилотника, отметив, что тот был полностью идентичен аппарату, который ранее упал на территории Румынии без детонации. В МИД Румынии также заявляли, что имеют подтверждение происхождения беспилотника.

По словам Дана, Россия запускала группу дронов для ударов по западу Украины, и один из них мог изменить курс из-за работы украинской ПВО и попасть в румынское воздушное пространство. В результате попадания по многоэтажке пострадали 53-летняя женщина и 14-летний парень.

К слову, ранее румынский лидер говорил, что беспилотник подбили на территории Украины, после чего он полетел дальше.

В то же время Владимир Путин ранее цинично ставил эту версию под сомнение, подчеркивая необходимость экспертизы и вспоминая случаи с украинскими беспилотниками.

Стоит заметить и то, что после инцидента Румыния в тот же день закрыла российское консульство в Констанце. Более того, консула России объявили персоной нон грата.

Кроме того, Дан сообщил, что США подтвердили поддержку Румынии в этой ситуации, несмотря на напряженность в отношениях между Вашингтоном и европейскими союзниками по Альянсу. При этом Бухарест не планирует активировать 4-ю или 5-ю статью НАТО.