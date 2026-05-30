Водночас у Міноборони Румунії зазначили, що військовим не вистачило часу, щоб збити безпілотник. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак зазначив у розмові з 24 Каналом, через яку причину румунські сили не знешкодили російський дрон.

До теми Путін веде безрозсудну політику: його дрони у Румунію залітали вже щонайменше 28 разів, – ISW

Чому румунські військові не очікували таких наслідків атаки БпЛА?

Ступак зауважив, що Міністерство оборони Румунії, яка входить до складу НАТО, має захищати громадян своєї країни. Тому якщо у повітряному просторі Румунії виявлено ворожу ціль, вона підлягає знищенню.

У Міноборони Румунії, імовірно, спрацювала наступна логіка. Раніше російські дрони залітали на території Польщі та тієї ж Румунії. Але румунська влада, скоріше за все, розраховувала на те, що цей дрон, як це було раніше, трохи покружляє і повернеться на територію Одеської області. Звідки він, ймовірно, й залетів до Румунії,

– підкреслив Іван Ступак.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

У найгіршому варіанті, на який вони сподівалися, цей дрон, на його думку, міг впасти у безлюдній місцевості.

Чому військові в Румунії не збили російський дрон: дивіться відео

Але сталося те, на що останні чотири роки ніхто не розраховував: дрон влетів у цивільний багатоповерховий будинок і спричинив пошкодження. Це підняло хвилю обурення у Румунії.

Варто знати. В Румунії після атаки російського дрона на багатоповерхівку у місті Галац загострилася ситуація всередині країни. У Сенаті фракція Соціал-демократичної партії вимагає "негайної та остаточної" відставки виконувача обов'язків міністра оборони Раду Міруце. Як зазначили представники партії, влучання дрона продемонструвало, що відбувається, коли "безвідповідальність вища за безпеку громадян". Депутати вважають, що Польща та Естонія, повітряний простір яких теж порушували, краще підготувалися до цієї загрози, ніж Румунія. У фракції підкреслили, що "оборона країни і безпека громадян" – не гра для аматорів.

Проте є спільне командування НАТО. Імовірно, на Румунію і раніше на Польщу здійснюється тиск щодо того, щоб не збивати російські повітряні цілі в повітряному просторі країн НАТО. Адже це може спричинити ескалацію, спровокувати агресію або посіяти певну паніку через вибухи, падіння уламків тощо. Це не те, як зауважив ексспівробітник СБУ, що потрібно європейським урядам.

Російський дрон влучив у житловий будинок у Румунії: що відомо

Вночі 29 травня російський БпЛА залетів на румунську територію та влучив у квартиру на 10-му поверсі багатоповерхівки в місті Галаці. Румунські військові підіймали у небо винищувачі F-16, але не збили БпЛА.

Пізніше вони пояснили свої дії тим, що мають, зокрема, юридичні обмеження. Адже не можуть застосовувати вогонь так, щоб не зачепити повітряний простір сусідньої країни. До того ж, для ураження повітряної цілі їм був необхідний певний час. Потрібно було виявити ціль, ідентифікувати та уразити. Проте військові мали у своєму розпорядженні лише 4 хвилини, і їм не вистачило цього часу.

Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що вночі 29 травня група з 43 російських дронів перетнула повітряний простір України за 20 – 30 кілометрів на північ від Дунаю, зі сходу на захід. Коли вони проходили українську територію, деякі з них були збиті, а один, можливо, був уражений українською ППО над містом Рені. Внаслідок цього БпЛА змінив траєкторію та полетів у бік міста Галац.

Також президент Дан зазначив, що не має сумнівів щодо того, що безпілотник, який залетів до Румунії, має російське походження. Він пояснив, що цей дрон є цілком ідентичним до засобу, який раніше впав на території Румунії, але не здетонував. У Міністерстві закордонних справ Румунії також запевнили, що мають підтвердження походження дрона.

Крім того, у виданні Politico зазначають, що Румунія не застосовуватиме через інцидент з російським дроном положення статті 4 НАТО. Нагадаємо, що відповідно до нього члени Альянсу мають зібратися для термінових переговорів. Проте Бухарест звернеться до НАТО щодо прискорення постачання засобів ППО.

Також країна закриє генеральне російське консульство в Констанції. А генерального консула Росії було оголошено персоною нон грата.