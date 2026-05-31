Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Почему инцидент с дроном в Румынии могут использовать против Молдовы?

По данным аналитиков, российское посольство в Молдове заявило, что власти страны совместно с западными партнерами якобы могут готовить "инсценировку" инцидентов, подобных падению дрона в румынском городе Галац. В этих заявлениях также утверждается, что подобные действия имеют целью обвинить Россию и ухудшить отношения между Молдовой и Россией.

В то же время в ISW считают, что такие заявления имеют другую цель – создать политическую и информационную почву для избежания ответственности России в случае возможных случайных или преднамеренных ударов российских беспилотников по территории Молдовы в будущем. Аналитики также предполагают, что эти месседжи могут быть использованы как оправдание потенциальной операции "под чужим флагом".

Эксперты отмечают, что участившиеся случаи нарушения воздушного пространства стран НАТО и соседних государств свидетельствуют о готовности Кремля к рискованным сценариям, в которых инциденты с беспилотниками рассматриваются как допустимый побочный эффект ударов по Украине.

Отдельно в ISW обращают внимание, что дальнейшая эскалация может заставить НАТО рассмотреть новые подходы к противовоздушной обороне. В частности, речь идет о возможных соглашениях с Украиной и Молдовой по усилению защиты от российских дронов как элемент коллективной самообороны.

Аналитики также сообщают, что Кремль параллельно прорабатывает различные сценарии реагирования на инцидент в Румынии, в частности попытки перекладывания ответственности на Украину и тестирование реакции НАТО на дальнейшие нарушения воздушного пространства российскими БПЛА.

Напомним, издание The Telegraph писало, что инцидент с дроном в Румынии может свидетельствовать о новом и более опасном этапе войны с рисками для стран НАТО. В Москве отрицают причастность, однако эксперты считают, что Россия демонстрирует готовность игнорировать угрозы для Европы. В то же время реакция Запада и вопрос усиления ПВО становятся ключевыми для сдерживания дальнейших подобных инцидентов. Все это свидетельствует о постепенной трансформации характера войны и ситуации с безопасностью в Европе.