Об этом сообщили в CBS News.

Что Зеленский рассказал о переговорах с Россией?

Президент Украины заявил, что ЕС сейчас пытается найти свой путь, как подтолкнуть Россию к миру. Он добавил, что лучшим форматом переговоров являются встречи представителей Украины, России, США и Европы.

Зеленский отметил, что Украина также готова провести двустороннюю встречу с Россией и отметил, что для будущих переговоров необходимо увеличить давление и наложить более сильные санкции на Москву.

Я готов встретиться с Путиным, если он будет готов. Я думаю, что Россия будет настроена на переговоры если ввести больше санкций и увеличить давление, и тогда они будут готовы к диалогу,

– заявил Зеленский.

Глава государства заявил, что Россия теряет около 35 тысяч военных каждый месяц и именно кризис и нехватка людей на фронте могут подтолкнуть Москву к началу прямых переговоров.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал ситуацию с переговорами между Украиной, Россией и США. По его словам, сейчас они поставлены "на паузу".

Он заверил, что Украина имеет действенные предложения, которые могут привести к мирному урегулированию войны. Напомним, что трехсторонний формат переговоров был инициирован президентом США Дональдом Трампом после его возвращения в Овальный кабинет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа не может быть посредником в российско-украинских переговорах, поскольку якобы является стороной конфликта и оказывает военную помощь Киеву.