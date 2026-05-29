Об этом он рассказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает 24 Канал.

Какова ситуация с переговорами?

Глава МИД рассказал, что формат переговоров с участием США находится "на паузе". Министр иностранных дел сообщил, что этот переговорный трек достиг предела результативности. Следующим этапом, по словам дипломата, должна была бы состояться встреча на уровне лидеров.

Наше видение заключается в том, что прекращение боевых действий на линии соприкосновения способно открыть путь к более широким переговорам,

– заявил Андрей Сибига.

Он заверил, что Украина имеет действенные предложения, которые могут привести к мирному урегулированию войны. Напомним, что трехсторонний формат переговоров был инициирован президентом США Дональдом Трампом после его возвращения в Овальный кабинет.

Сибига добавил, что страна-агрессор пока не демонстрирует готовности к мирному урегулированию. Москва выдвигает недопустимые ультиматумы. Украина не примет решение об изменении суверенитета и территориальной целостности, подчеркнул глава МИД.

Какие последние предложения по переговорам?

В ЦПД объяснили угрозы России наносить удары по украинским городам. Таким образом россияне хотят на своих условиях возобновить переговорный процесс. Значительных успехов на фронте у врага сейчас нет, поэтому они ищут альтернативные варианты достичь своих целей и смесить Украину капитулировать.

В четверг, 28 мая, в Европейском Союзе заявили, что не рассматривают для себя роль "нейтрального посредника" на гипотетических мирных переговорах между Киевом и Москвой, потому что открыто поддерживают украинцев и защищают собственные интересы безопасности. Об этом заявила руководительница европейской дипломатии Кая Каллас.