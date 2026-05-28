Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Лимассоле на Кипре в четверг, 28 мая.

Как в Евросоюзе относятся к переговорам?

Кая Каллас объяснила, что Евросоюз должен помочь украинской стороне в этих переговорах, однако не может быть посредником.

Потому что мы защищаем интересы Европы и интересы Украины. Потому что Украина также находится в Европе... Мы не можем быть посредниками, мы не можем быть нейтральными, относясь к ним равноправно. Мы явно на стороне Украины,

– подчеркнула она.

Также дипломат отметила, что переговоры по завершению войны должны происходить непосредственно между Киевом и Москвой. По ее словам, международное сообщество может призвать стороны к диалогу, а отдельные государства могут выполнять роль "челночной дипломатии", однако ключевые решения должны приниматься все же именно Украиной и Россией.

Кроме этого, Каллас уточнила, что во время неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС обсуждали не столько возможные кандидатуры представителя от блока, сколько содержание будущих переговоров и условия потенциального завершения войны.

Не может быть никакого юридического признания оккупированных территорий Украины, а также должна быть обеспечена ответственность за содеянное. Россия должна сотрудничать с международными расследованиями и возместить убытки, вызванные ею,

– сказала руководительница европейской дипломатии.

Свое видение потенциальных переговоров также озвучил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Как и Каллас, он заявил, что Европа не может совместить постоянную поддержку Киева с ролью посредника в новом мирном процессе.

Эспен Барт Эйде отметил, что Евросоюз должен играть другую роль, чем та, которую пытался выполнять Дональд Трамп как якобы нейтральный посредник.

Быть сторонником Украины – это хорошая и героическая роль. Роль посредника также может быть героической, но это другая роль. Это как между адвокатом и судьей. В судье нет ничего плохого, но он не может быть одновременно адвокатом одной стороны,

– объяснил свое мнение политик.

Напомним, недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Россия может пытаться изменить формат международных переговоров по войне в Украине, привлекая к ним Европу. По его словам, это отвечает интересам Кремля, который стремится выиграть время и ослабить давление санкций.

Тсахкна также отметил, что предыдущие переговорные процессы фактически не были реальными договоренностями, а скорее затянутыми обсуждениями, которые позволяли России маневрировать.