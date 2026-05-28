Об этом политик рассказала на пресс-конференции министров иностранных дел, сообщает сайт Европейского Союза

Что должна сделать Россия?

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности ответила на вопрос о том, имеет ли Европа стратегию и как видит возможные переговоров с Россией и на какие уступки должен пойти Кремль. Политик ответила, что в феврале этого года уже представляла соответствующий документ.

Она отметила, что в нем были перечислены все важные пункты. Основные требования касаются российской агрессивной внешней политики.

Москва должна придерживаться всех международных соглашений, которые она подписала, не нападать на своих соседей и уважать их суверенитет. В документе, по словам представительницы ЕС, сказано и об уступках, которых требовали от Киева.

По военным ограничениям, например, то Россия также должна получить выгоду, если она будет участницей этого соглашения, и, конечно, есть также вопросы, вызывающие более широкое беспокойство, если вспомнить о российских войсках в таких странах, как Грузия и Молдова,

– заявила Кая Каллас.

Она подчеркнула, что эти войска должны не вмешиваться в выборы в разных странах. Политик отметила, что это также отвечает интересам европейской безопасности.

Представительница ЕС подтвердила, что это максималистская позиция. Однако Каллас подчеркнула, что Россия до сих пор выдвигает максималистские требования.

Напомним, российский диктатор Путин говорил, что Москва "никогда не была закрыта к переговорам". Однако его министр иностранных дел Мария Захарова, известная своим хамским поведением, решила прокомментировать заявления Кайи Каллас. "Тихо разговариваю сам с собой", написала она в соцсетях, возмутившись европейской позицией.

Что известно о гипотетических переговорах между ЕС и Россией?

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает, что Путин имеет собственный план относительно гипотетических переговоров. По словам политика, Кремль желает выиграть время и ослабить давление санкций. Он заявил, что предыдущие переговорные процессы фактически не были реальными договоренностями, а скорее затянутыми обсуждениями.

Напомним, Путин предлагал свою кандидатуру посредника – коррумпированного экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Однако Кая Каллас подчеркнула, что пророссийский политик не будет представлять Европу.