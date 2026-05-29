Про це він розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє 24 Канал.

Яка ситуація з перемовинами?

Глава МЗС розповів, що формат перемовин за участі США перебуває "на паузі". Міністр закордонних справ повідомив, що цей переговорний трек досяг межі результативності. Наступним етапом, за словами дипломата, мала б відбутися зустріч на рівні лідерів.

Наше бачення полягає у тому, що припинення бойових дій на лінії зіткнення здатне відкрити шлях до ширших переговорів,

– заявив Андрій Сибіга.

Він запевнив, що Україна має дієві пропозиції, що можуть призвести до мирного врегулювання війни. Нагадаємо, що тристоронній формат перемовин був ініційований президентом США Дональдом Трампом після його повернення до Овального кабінету.

Сибіга додав, що країна-агресорка наразі не демонструє готовності до мирного врегулювання. Москва висуває неприпустимі ультиматуми. Україна не ухвалить рішення про зміну суверенітету та територіальної цілісності, підкреслив глава МЗС.

Які останні пропозиції щодо перемовин?

У ЦПД пояснили погрози Росії завдавати ударів по українських містах. В такий спосіб росіяни хочуть на своїх умовах відновити перемовний процес. Значних успіхів на фронті у ворога зараз немає, тому вони шукають альтернативні варіанти досягти своїх цілей і змісити Україну капітулювати.

У четвер, 28 травня, у Європейському Союзі заявили, що не розглядають для себе роль "нейтрального посередника" на гіпотетичних мирних переговорах між Києвом і Москвою, тому що відкрито підтримують українців та захищають власні безпекові інтереси. Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.