Президент обсудил дальнейшие шаги с руководителями Минэнерго, ОП и секретарем СНБО. Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

О чем говорили во время совещания?

Специальное совещание было посвящено определению дальнейших шагов в сфере дипломатии, безопасности и гуманитарного взаимодействия. Основное внимание было сосредоточено на координации с международными партнерами и реализации действующих договоренностей. По итогам обсуждения, почти ежедневно продолжается коммуникация с представителями США и европейских стран.

Зеленский отметил, что отдельно проанализировано текущее состояние поставок систем противовоздушной обороны и выполнения уже достигнутых соглашений. Среди приоритетов на ближайший период определено усиление возможностей против баллистических угроз, заключение двусторонних документов по производству и поставке беспилотников, а также продвижение инициативы Drone Deal с Европейским Союзом. Также готовятся новые международные встречи в различных форматах.

Отдельно во время совещания отметили необходимость продолжения гуманитарного направления, в частности обменов, о которых уже достигнуты договоренности. Для этого поручено активизировать контакты с партнерами, способными способствовать соответствующим процессам.

Кроме того, ожидается подготовка новых решений в поддержку Украины, в частности в сфере энергетической инфраструктуры, детали которых пока финализируются.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что переговорный процесс между Украиной, Россией и США пока фактически поставлен "на паузу". По его словам, этот формат достиг предела своей результативности, а дальнейший прогресс возможен только при условии перехода к встречам на уровне лидеров.

Он отметил, что Украина имеет наработанные предложения для мирного урегулирования, однако Россия не демонстрирует готовности к конструктивному диалогу и продолжает выдвигать неприемлемые требования. Киев, свою очередь, четко заявляет о неизменности позиции относительно суверенитета и территориальной целостности.

Сибига также подчеркнул, что прекращение боевых действий на линии соприкосновения могло бы стать первым шагом к более широким переговорам. В то же время Украина призывает Европейский Союз активнее участвовать в дипломатическом процессе и поддерживает идею обновления форматов переговоров, чтобы придать им новую динамику.