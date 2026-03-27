На сколько Украине хватит резервов без денег ЕС?

Золотовалютных резервов Украины достаточно, чтобы продержаться до принятия решения о выделении кредита на 90 миллиардов евро от Европейского Союза. Об этом в эфире 24 Канала рассказал экономист Александр Савченко.

Сейчас Венгрия блокирует предоставление макрофинансовой помощи ЕС Украине, которая должна стать ключевым источником внешнего финансирования в 2026 и 2027 годах. Другой преградой является промедление украинских законодателей с принятием пакета изменений в законодательство в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Александр Савченко Доктор экономических наук, ректор Международного института бизнеса Мы уже привыкли к ситуации, когда решение принимают в последний момент. Видимо, будет и на этот раз так же. Если говорить, сколько может украинская экономика существовать без кредита на 90 миллиардов, хотя по сути это помощь, то мой ответ следующий: примерно один год за счет золотовалютных резервов, если брать потребности и фронта, и страны.

Экономист отмечает, что международные резервы страны созданы для того, чтобы государство могло финансировать критический импорт и потребности национальной экономики.

По мнению Александра Савченко, дело не дойдет до того, что Украина будет вынуждена задействовать все золотовалютные резервы, однако использовать 5 – 10% может.

Важно! По данным Национального банка, на 1 марта международные резервы Украины составляли 54,7 миллиарда долларов США, и их достаточно для финансирования 5,7 месяца будущего импорта.

Может ли ЕС давить на Венгрию для разблокирования кредита?

Как отмечает экономист Александр Савченко, решения по предыдущим кредитам от ЕС были в пользу Украины, а Евросоюз имеет рычаги влияния на власть Венгрии. Однако не задействует их до результатов парламентских выборов в стране 12 апреля.

Европейский Союз действует политически корректно. Он имеет по крайней мере два инструмента. Я не буду о них говорить, как обойти блокировку Орбана. Но не хочет применять эти инструменты, пока у него есть другие, в том числе и бридж-кредит, который предоставляется именно для прохождения этих критических месяцев относительно большего 90-миллиардного кредита,

– говорит экономист.

Кроме того, Украина получит деньги от кредитов Европейского Союза, обеспеченных доходами от замороженных активов Центрального банка России.

В то же время вопрос выделения помощи лежит в плоскости экономических реформ, которые должна выполнить украинская власть в рамках меморандума с МВФ. Как объясняет Александр Савченко, невыполнение Украиной обязательств по новой программе на 8,1 миллиарда долларов беспокоит и Евросоюз, и Международный валютный фонд. Поэтому вопрос кредита является рычагом давления на украинскую власть, чтобы реформы в конце концов осуществили.

Заметьте! Почти 90% финансирования в рамках программы от МВФ пойдут на выплату процентов и погашение предыдущих кредитов. Сотрудничество с Международным валютным фондом необходимо, ведь является ориентиром для международных доноров, которые могут финансово поддерживать Украину.

Когда украинцы могут почувствовать недостаток внешней помощи?