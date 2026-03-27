На сколько Украине хватит резервов без денег ЕС?
Золотовалютных резервов Украины достаточно, чтобы продержаться до принятия решения о выделении кредита на 90 миллиардов евро от Европейского Союза. Об этом в эфире 24 Канала рассказал экономист Александр Савченко.
Сейчас Венгрия блокирует предоставление макрофинансовой помощи ЕС Украине, которая должна стать ключевым источником внешнего финансирования в 2026 и 2027 годах. Другой преградой является промедление украинских законодателей с принятием пакета изменений в законодательство в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом.
Мы уже привыкли к ситуации, когда решение принимают в последний момент. Видимо, будет и на этот раз так же. Если говорить, сколько может украинская экономика существовать без кредита на 90 миллиардов, хотя по сути это помощь, то мой ответ следующий: примерно один год за счет золотовалютных резервов, если брать потребности и фронта, и страны.
Экономист отмечает, что международные резервы страны созданы для того, чтобы государство могло финансировать критический импорт и потребности национальной экономики.
По мнению Александра Савченко, дело не дойдет до того, что Украина будет вынуждена задействовать все золотовалютные резервы, однако использовать 5 – 10% может.
Важно! По данным Национального банка, на 1 марта международные резервы Украины составляли 54,7 миллиарда долларов США, и их достаточно для финансирования 5,7 месяца будущего импорта.
Может ли ЕС давить на Венгрию для разблокирования кредита?
Как отмечает экономист Александр Савченко, решения по предыдущим кредитам от ЕС были в пользу Украины, а Евросоюз имеет рычаги влияния на власть Венгрии. Однако не задействует их до результатов парламентских выборов в стране 12 апреля.
Европейский Союз действует политически корректно. Он имеет по крайней мере два инструмента. Я не буду о них говорить, как обойти блокировку Орбана. Но не хочет применять эти инструменты, пока у него есть другие, в том числе и бридж-кредит, который предоставляется именно для прохождения этих критических месяцев относительно большего 90-миллиардного кредита,
– говорит экономист.
Кроме того, Украина получит деньги от кредитов Европейского Союза, обеспеченных доходами от замороженных активов Центрального банка России.
В то же время вопрос выделения помощи лежит в плоскости экономических реформ, которые должна выполнить украинская власть в рамках меморандума с МВФ. Как объясняет Александр Савченко, невыполнение Украиной обязательств по новой программе на 8,1 миллиарда долларов беспокоит и Евросоюз, и Международный валютный фонд. Поэтому вопрос кредита является рычагом давления на украинскую власть, чтобы реформы в конце концов осуществили.
Заметьте! Почти 90% финансирования в рамках программы от МВФ пойдут на выплату процентов и погашение предыдущих кредитов. Сотрудничество с Международным валютным фондом необходимо, ведь является ориентиром для международных доноров, которые могут финансово поддерживать Украину.
Когда украинцы могут почувствовать недостаток внешней помощи?
Как рассказывал в комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман, в случае отсутствия средств для покрытия дефицита бюджета проблемы с финансированием ключевых расходов могут начаться уже летом.
С точки зрения эксперта, первыми это почувствуют около 5 миллионов украинцев, которые работают в государственных учреждениях и на государственных предприятиях. Зарплаты и выплаты педагогов, медиков, а также ВПЛ, которые зависят от государственной помощи, могут оказаться под угрозой задержек.
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Каналу высказывал подобное мнение относительно сроков наступления последствий недофинансирования. Однако он предполагает, что украинцы смогут почувствовать их уже в мае.
В начале марта глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью Bloomberg рассказывал, что при худшем сценарии НБУ может прибегнуть к прямому кредитованию Министерства финансов. Эти средства пойдут на зарплаты военным и работникам, а также на финансирование базовых государственных услуг.