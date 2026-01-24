Политолог Вадим Денисенко объяснил 24 Каналу, что это ловушка для американских переговорщиков, которая должна заменить обсуждение глобальных вопросов завершения войны на второстепенные темы.

Почему Путин заговорил о замороженных активах именно сейчас?

Путин заявил о возможности направить 1 миллиард долларов из замороженных российских активов в Совет мира, а остальные средства использовать на восстановление пострадавших территорий после заключения мирного договора с Украиной. Он сообщил, что этот вопрос обсуждается с представителями администрации США и планирует обсудить его с президентом Палестины.

Это не имеет никакого значения, потому что Путин вбросил эту тему, чтобы отвлечь внимание от переговорного процесса. Вместо обсуждения мирного плана Путин будет предлагать американским переговорщикам разморозить миллиард российских активов для Совета мира, при этом Россия пока не будет вступать в него,

– отметил Денисенко.

Параллельно он будет пытаться перевести дискуссию на тему распределения этих средств для восстановления территорий, независимо от того, оккупированы они или нет.

В 28 пунктах плана Виткоффа – Дмитриева был пункт о распределении замороженных активов 50 на 50 между совместными проектами Россия и США и восстановлением Украины. Путин использует подобную тактику, чтобы свести глобальные темы завершения войны к второстепенным деталям, которые могут не привести ни к какому результату.

"Это на самом деле ловушка, чтобы загнать американских переговорщиков в дискуссию не о глобальных и важных вещах, а о деталях, до которых можно никогда не дойти", – подчеркнул Денисенко.

Что известно о замороженных российских активах?