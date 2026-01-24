Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко в эфире 24 Канала объяснил, когда Кремль может согласиться на настоящие договоренности. Он также рассказал, как Путин может использовать точечные паузы, чтобы выиграть время и сохранить ресурсы для продолжения войны.
Путин может имитировать реальное перемирие
Костенко сказал, что не видит признаков скорого завершения войны. По его словам, Путин и дальше будет использовать переговоры как инструмент затягивания времени: создавать видимость движения, но каждый раз подсовывать новые требования и не менять своих целей.
Окончания войны точно ни, я не вижу. Все может быть, но я не вижу,
– подчеркнул Костенко.
Он уточнил, что в такой логике Кремль может соглашаться только на короткие, точечные паузы, которые будут выглядеть как "готовность к договоренностям". Речь идет о форматах вроде энергетических перемирий или очень коротких режимов тишины, которые, по его мнению, нужны не для мира, а для игры вокруг международной реакции.
Путин будет играть такими перемириями, типа энергетическими: однодневным, двухдневным или недельным,
– отметил полковник СБУ.
Костенко объяснил, что один из ключевых адресатов этой игры – Дональд Трамп. Россия, по его словам, пытаться удерживать его внимание и убеждать, будто может "на что-то согласиться", чтобы Вашингтон не переходил к максимально жестким решениям по давлению на Кремль.
Чтобы держать в фокусе внимания Трампа, чтобы тот думал, что он как будто на что-то может согласиться,
– объяснил нардеп.
В итоге Россия будет стремиться выиграть время и уменьшить риски для собственной военной машины. Он считает, что Путин может использовать такие паузы, чтобы не спровоцировать шаги, которые больно ударят по способности России финансировать войну и производить вооружение.
Чтобы Трамп не арестовывал сразу весь его теневой флот, не накладывал санкции на него стопроцентные, чтобы он мог строить свои ракеты,
– добавил Костенко.
В то же время нардеп подчеркнул, что даже если подобные "точечные" перемирия возможны, он не верит, что это станет путем к реальному миру. По его мнению, это лишь механизм, который позволяет России показывать "готовность" и параллельно сохранять возможность быстро вернуться к активным боевым действиям.
Что известно о последних мирных переговорах?
- В Абу-Даби 23 – 24 января состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России по завершению войны. Встречи прошли при посредничестве США и продолжались более трех часов. Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров, участие также принимали представители ОП, Генштаба и ГУР. По данным Axios, переговоры украинская сторона охарактеризовала как конструктивные, а следующий раунд запланировали на следующую неделю. В то же время Reuters отмечает, что компромисс пока остается недостижимым, ведь позиции сторон по Донбассу принципиально расходятся.
- Кремль накануне переговоров выдвинул условие о выводе украинских войск с Донбасса. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что без полного ухода ВСУ с Донбасса Москва не видит перспектив договоренностей. Российская сторона настаивает на контроле над всей территорией региона, апеллируя к так называемой "формуле Анкориджа". Украина это требование категорически отвергает, подчеркивая, что не согласится на территориальные уступки и ожидает от России реальных ответов по завершению войны.