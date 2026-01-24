Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі 24 Каналу пояснив, коли Кремль може погодитися на справжні домовленості. Він також розповів, як Путін може використовувати точкові паузи, щоб виграти час і зберегти ресурси для продовження війни.

Дивіться також Тривали три години: в Абу-Дабі завершилися переговори між Україною, Росією та США

Путін може імітувати реальне перемир'я

Костенко сказав, що не бачить ознак швидкого завершення війни. За його словами, Путін і далі використовуватиме переговори як інструмент затягування часу: створюватиме видимість руху, але щоразу підсовуватиме нові вимоги і не змінюватиме своїх цілей.

Закінчення війни точно ні, я не бачу. Все може бути, але я не бачу,

– наголосив Костенко.

Він уточнив, що в такій логіці Кремль може погоджуватися лише на короткі, точкові паузи, які виглядатимуть як "готовність до домовленостей". Йдеться про формати на кшталт енергетичних перемир'їв або дуже коротких режимів тиші, які, на його думку, потрібні не для миру, а для гри навколо міжнародної реакції.

Путін буде гратися такими перемир'ями, типу енергетичними: одноденним, дводенним або тижневим,

– зауважив полковник СБУ.

Костенко пояснив, що один із ключових адресатів цієї гри – Дональд Трамп. Росія, за його словами, намагатиметься втримувати його увагу і переконувати, ніби може "на щось погодитися", аби Вашингтон не переходив до максимально жорстких рішень щодо тиску на Кремль.

Щоб тримати у фокусі уваги Трампа, щоб той думав, що він як наче на щось може погодитись,

– пояснив нардеп.

У підсумку Росія прагнутиме виграти час і зменшити ризики для власної воєнної машини. Він вважає, що Путін може використовувати такі паузи, аби не спровокувати кроки, які боляче вдарять по здатності Росії фінансувати війну і виробляти озброєння.

Щоб Трамп не арештовував відразу весь його тіньовий флот, не накладав санкції на нього стовідсоткові, щоб він міг будувати свої ракети,

– додав Костенко.

Водночас нардеп підкреслив, що навіть якщо подібні "точкові" перемир'я можливі, він не вірить, що це стане шляхом до реального миру. На його думку, це лише механізм, який дозволяє Росії показувати "готовність" і паралельно зберігати можливість швидко повернутися до активних бойових дій.

Що відомо про останні мирні переговори?