По данным СМИ, некоторые страны могут предоставить Украине некоторые страны могут предоставить Украине 30 миллиардов евро через двусторонние кредиты. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что на самом деле мало что известно об этой идее. И это не стоит считать альтернативой 90 миллиардам евро от ЕС.

Читайте также Орбан блокирует 90 миллиардов евро, МВФ давит из-за налогов: рискует ли Украина остаться без финансирования

Что будет с кредитом для Украины?

По словам Пендзина, 90 миллиардов евро должны предоставить Украине за счет репараций от России. Если же их не будет, то средства и проценты по кредиту будут погашаться с помощью налогоплательщиков ЕС.

Если репараций не будет, то фактически Украина ничего не теряет. А вот эти 30 миллиардов. Непонятно, на каких они принципах и условиях будут предоставлены. Если на условиях возврата и процентов, и тела кредита, то это фактически увеличение налоговой нагрузки на Украину. Надо внимательно на это смотреть. И это только первые предложения. Мы еще не имеем ни одного соглашения об этом,

– сказал Пендзин.

Обратите внимание! Венгрия в очередной раз блокирует проукраинские инициативы в ЕС. Они выступают против этого кредита, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", который сейчас поврежден.

Украине было бы значительно удобнее, если бы ЕС таки предоставил кредит на 90 миллиардов евро. Однако очевидно, что до 12 апреля наше государство точно его не получит из-за позиции Венгрии. Именно в этот день там состоятся парламентские выборы, по результатам которого Орбан может потерять должность премьер-министра.

Венгрия точно не пойдет на ослабление, пока не восстановят нефтепровод "Дружба". А его точно не запустят до 12 апреля. Конечно, здесь есть и политические моменты. Это будет предоставлять нашим врагам дополнительные деньги и усиливать зависимость некоторых стран от российской нефти. У меня вообще ощущение, что глава МИД Венгрии Сийярто не вылезает из Москвы, где постоянно согласовывает разные вещи,

– отметил Пендзин.

