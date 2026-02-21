Будапешт продолжит блокировать выделение 90 миллиардов евро для Украины, пока не восстановится транзит нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба". Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсети "Х".

Почему Венгрия блокирует 90 миллиардов евро для Украины?

По словам министра, Украина якобы пытается давить на Венгрию, приостанавливая транзит нефти в сотрудничестве с Брюсселем и венгерской оппозицией, что, по его мнению, создает перебои с поставками топлива и повышает его цены перед выборами.

Он также заявил, что блокирование транзита нефти через нефтепровод "Дружба" якобы противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и нарушает обязательства Киева перед Европейским Союзом, и отметил, что Венгрия не собирается уступать этому, как он назвал, шантажу.

Также политик подчеркнул, что война в Украине – это не война ЕС. По его мнению, Европу защищает не Украина, а НАТО. Также он утверждает, что Россия "не нападала ни на одно государство-член ЕС".

"Это не наша война. Украина борется за себя", – написал глава МИД Венгрии.

Что известно о конфликте Венгрии и Украины из-за "Дружбы"?