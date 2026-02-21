Будапешт продолжит блокировать выделение 90 миллиардов евро для Украины, пока не восстановится транзит нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба". Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсети "Х".
Почему Венгрия блокирует 90 миллиардов евро для Украины?
По словам министра, Украина якобы пытается давить на Венгрию, приостанавливая транзит нефти в сотрудничестве с Брюсселем и венгерской оппозицией, что, по его мнению, создает перебои с поставками топлива и повышает его цены перед выборами.
Он также заявил, что блокирование транзита нефти через нефтепровод "Дружба" якобы противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и нарушает обязательства Киева перед Европейским Союзом, и отметил, что Венгрия не собирается уступать этому, как он назвал, шантажу.
Также политик подчеркнул, что война в Украине – это не война ЕС. По его мнению, Европу защищает не Украина, а НАТО. Также он утверждает, что Россия "не нападала ни на одно государство-член ЕС".
"Это не наша война. Украина борется за себя", – написал глава МИД Венгрии.
Что известно о конфликте Венгрии и Украины из-за "Дружбы"?
- Нефтепровод "Дружба" – это большая магистральная труба, которая поставляла российскую нефть через Украину в страны Центральной Европы, включая Венгрию и Словакию.
- Из-за серьезных повреждений инфраструктуры транзит нефти по этому трубопроводу приостановили с 27 января 2026 года. Украина назвала это следствием обстрелов, тогда как Венгрия заявляет, что технически его можно восстановить, но этого будто не делает Киев.
- Будапешт утверждает, что Украина задерживает или не восстанавливает транзит "Дружбы" по политическим причинам. Из-за этого венгерское правительство начало блокировать поставки дизеля в Украину и угрожает остановить и другие энергоснабжения.