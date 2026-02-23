Что известно о возможном кризисе в Украине?
Об этом в интервью Forbes рассказал глава Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев. Нардеп поделился предчувствием "финансовой трагедии".
Гетманцев прокомментировал дискуссии вокруг налоговых изменений и выполнения условий программы Международного валютного фонда.
По словам нардепа, не у всех коллег из парламента и правительства есть предчувствие "финансовой трагедии".
Оно есть у меня, у министра финансов есть (у Сергея Марченко – 24 Канал), потому что он понимает, что в апреле не будет чем финансировать расходы,
– отметил он.
В МВФ якобы все просто: согласованные правительством "маяки" являются обязательными, и перенос их из формата prior actions этого не меняет.
Более того, Гетманцев раскритиковал Кабмин за непоследовательность. Правительство якобы соглашается на требования в рамках программы МВФ, но с другой стороны расширяет "неэффективную программу нацкешбека", в частности из-за введения дифференцированных выплат.
Напомним, по данным опроса Института экономических исследований и политических консультаций, положительный эффект от "Национального кэшбека" почувствовал каждый пятый бизнес в Украине. В то же время 41,9% предприятий заявили, что программа не повлияла на их деятельность.
Теперь же кэшбек будут начислять иначе: вместо привычных 10% введут 5% или 15% – в зависимости от категорий товара.
Что известно о новой программе МВФ?
К слову, исполнительный совет МВФ в ближайшие дни рассмотрит новую программу кредитования, которая предусматривает финансирование в размере 8,1 миллиарда долларов. Украина выполнила все предварительные условия, но некоторые требования все же пришлось "калибровать".
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила об определенном смягчении. Например, появился год времени на поиск поддержки в парламенте по введению скандального НДС для ФЛП.