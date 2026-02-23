Что известно о возможном кризисе в Украине?

Об этом в интервью Forbes рассказал глава Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев. Нардеп поделился предчувствием "финансовой трагедии".

Гетманцев прокомментировал дискуссии вокруг налоговых изменений и выполнения условий программы Международного валютного фонда.

По словам нардепа, не у всех коллег из парламента и правительства есть предчувствие "финансовой трагедии".

Оно есть у меня, у министра финансов есть (у Сергея Марченко – 24 Канал), потому что он понимает, что в апреле не будет чем финансировать расходы,

– отметил он.

В МВФ якобы все просто: согласованные правительством "маяки" являются обязательными, и перенос их из формата prior actions этого не меняет.

Более того, Гетманцев раскритиковал Кабмин за непоследовательность. Правительство якобы соглашается на требования в рамках программы МВФ, но с другой стороны расширяет "неэффективную программу нацкешбека", в частности из-за введения дифференцированных выплат.

Напомним, по данным опроса Института экономических исследований и политических консультаций, положительный эффект от "Национального кэшбека" почувствовал каждый пятый бизнес в Украине. В то же время 41,9% предприятий заявили, что программа не повлияла на их деятельность.

Теперь же кэшбек будут начислять иначе: вместо привычных 10% введут 5% или 15% – в зависимости от категорий товара.

Что известно о новой программе МВФ?