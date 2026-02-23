Що відомо про можливу кризу в Україні?

Про це в інтерв'ю Forbes розповів голова Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев. Нардеп поділився передчуттям "фінансової трагедії".

Гетманцев прокоментував дискусії навколо податкових змін і виконання умов програми Міжнародного валютного фонду.

За словами нардепа, не у всіх колег із парламенту та уряду є передчуття "фінансової трагедії".

Воно є в мене, у міністра фінансів є (у Сергія Марченка – 24 Канал), бо він розуміє, що у квітні не буде чим фінансувати видатки,

– зауважив він.

У МВФ нібито все просто: погоджені урядом "маяки" є обов'язковими, і перенесення їх з формату prior actions цього не змінює.

Ба більше, Гетманцев розкритикував Кабмін за непослідовність. Уряд буцімто погоджується на вимоги в межах програми МВФ, але з іншого боку розширює "неефективну програму нацкешбеку", зокрема через запровадження диференційованих виплат.

Нагадаємо, за даними опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, позитивний ефект від "Національного кешбеку" відчув кожен п'ятий бізнес в Україні. Водночас 41,9% підприємств заявили, що програма не вплинула на їхню діяльність.

Тепер же кешбек нараховуватимуть інакше: замість звичних 10% введуть 5% або 15% – залежно від категорій товару.

Що відомо про нову програму МВФ?