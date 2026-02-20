Які умови виконала Україна заради програми?
Такий крок МВФ відкриє шлях не лише до затвердження пакета фінансової допомоги Києву, але й до підтримки інших міжнародних партнерів, пише Reuters.
Речниця МВФ Джулі Козак зазначила, що Україна виконала всі попередні умови, щоб отримати нову програму підтримки. Серед іншого, українська влада:
- ухвалила державний бюджет на 2026 рік;
- подала проєкт нового Трудового кодексу.
Втім, вона додала, що зростання економіки країни, ймовірно, складе менше 2%.
За словами речниці, через тривалу війну економіка перейшла до фази повільного зростання з великим фіскальним дефіцитом. До того ж посилення російських атак пошкодило критичну енергетичну та логістичну інфраструктуру.
Вторгнення Росії продовжує завдавати важких втрат народу та економіці України,
– зазначила Козак.
Тому МВФ уважно стежить за подальшою економічною ситуацією.
Важливо! У разі схвалення нова програма МВФ замінить чинну обсягом у 15,5 мільярда доларів, яка наразі вже неактуальна.
Які зміни відбулися у програмі?
Водночас нова програма МВФ зазнала змін від моменту попереднього схвалення.
Минулого місяця директорка МВФ Крісталіна Георгієва несподівано приїхала до Києва, де зустрілася з українськими високопосадовцями, пише Reuters. Після цього вона заявила, що з моменту домовленостей у листопаді ситуація погіршилася, тому деякі умови довелося "калібрувати". Хоча основні вимоги програми залишаться незмінними.
Це означає, що Україні все-таки доведеться підвищувати податки для ФОПів, як того вимагає Фонд, але МВФ пішов на поступки. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що вдалося домовитися про пом'якшення умов:
- Україні дали рік, щоб знайти підтримку в парламенті законопроєкту щодо запровадження ПДВ для ФОПів;
- Поріг на впровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців підвищили з 1 мільйона до 4 мільйонів гривень. Аналітики прогнозують, що ці зміни торкнуться близько 250 тисяч підприємців замість понад 600 тисяч, як планувалося раніше.
Важливо! В Україні очікують, що в найближчі роки бюджетний дефіцит може сягнути майже 140 мільярдів доларів. Тому нова підтримка від МВФ вкрай важлива.
Чому розглядають нову програму МВФ?
Схвалене фінансування МВФ планують спрямувати на покриття головних потреб державного бюджету, збереження макрофінансової рівноваги та створення умов для залучення додаткової допомоги від міжнародних партнерів. Така підтримка залишатиметься критично важливою для України у найближчі роки.
Нова попередня домовленість базується на сценарії, за яким активні бойові дії можуть завершитися вже цього року. Водночас документ передбачає і песимістичний варіант розвитку подій, що допускає продовження війни до 2028 року.
Юлія Свириденко також наголосила, що програма МВФ є своєрідним фінансовим ключем для України. Вона відкриває шлях до всієї іншої міжнародної підтримки, зокрема до залучення близько 90 мільярдів євро кредитних ресурсів від ЄС.