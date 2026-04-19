Про це написала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. До слова, у травні в Україну має завітати місія МВФ.

Чому в Україні не будуть вводити ПДВ для ФОПів?

За словами очільниці уряду, Фонд пішов назустріч Україні.

МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів – як для суспільства, так і для парламенту. Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея, як і казав про це президент Зеленський неодноразово представникам МВФ,

– написала Свириденко.

Вона додала, що під час весняних зборів у Вашингтоні представники України проводили численні консультації з МВФ та європейськими партнерами.

"Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік", – запевнила посадовиця.

Цікаво! Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук написав, що Свириденко відстояла позицію України під час переговорів з МВФ. Таким чином, одну з найболючіших вимог фонду знято з поточного порядку денного. Лукашук підкреслив: цей крок важливий як сигнал, що тиск МВФ – не вирок. З ним можна і треба працювати. Адже малий бізнес і так тримається в умовах, де кожен місяць – виживання. У березні чиновник наголошував: "Мінфін знову йде за грошима до дисциплінованих платників податків, замість того, щоб розібратися з тими, хто не платить нічого".