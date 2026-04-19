Чому варто перейти на загальну систему оподаткування ФОП?

Ще донедавна розподіл обороту між кількома ФОПами здавався зручним лайфхаком. Сьогодні ж – це одна з найризикованіших стратегій, пише YANKIV.

Податкова, БЕБ і банки зараз значно уважніше відстежують подібні схеми. Якщо кілька ФОПів фактично працюють як один бізнес – це можуть кваліфікувати як "дроблення бізнесу". Наслідки – серйозні:

блокування рахунків;

донарахування податків за попередні періоди;

штрафи;

кримінальна відповідальність.

Тому підприємці дедалі частіше шукають "чисті" альтернативи. І одна з них – перехід на загальну систему.

Серед плюсів загальної системи виділяють наступне:

1. Ніяких лімітів по доходу

Ви можете проводити будь-які обороти через одного ФОПа – хоч 30, хоч 100 мільйонів гривень. Без потреби дробити бізнес і ризикувати.

2. Можна нормально делегувати

На загальній системі легше офіційно передати частину роботи іншим:

бухгалтеру;

менеджеру;

касиру.

Усі ролі можна оформити юридично – без "домовленостей на словах" і сірих схем.

3. Податки – з прибутку, а не з обороту

Це ключова різниця. Ви платите податки не з усіх надходжень, а з чистого доходу. У витрати можна включити:

оренду;

зарплати;

рекламу;

обладнання;

пальне.

Чим краще облік – тим менше податкове навантаження в реальності.

4. Можна зарахувати податки, сплачені за кордоном

Для тих, хто працює або живе за межами України, це великий плюс. Якщо ви вже платили податки в іншій країні – їх можна врахувати в Україні завдяки міжнародним угодам.

5. Менше ризиків через формальності

На спрощеній системі помилка з КВЕДом або призначенням платежу може коштувати статусу. На загальній – це не критично.

6. Жодних претензій щодо дроблення

Один ФОП, один бізнес, один облік – і ніяких питань від контролюючих органів. У 2026 році це, без перебільшення, один із головних аргументів.

7. Легше адаптуватися до ПДВ

Якщо правила зміняться і ПДВ стане обов’язковим для більшості – підприємці на загальній системі вже будуть готові. А ось для тих, хто на спрощеній, це може стати болючим переходом.

Які мінуси загальної системи оподаткування?

Основні недоліки:

вищі податки: 18% ПДФО + 5% військовий збір + 22% ЄСВ;

складніший облік;

вимоги до первинних документів.

У порівнянні з 5% єдиного податку це виглядає суттєво дорожче. Особливо якщо у вас великий оборот, але невелика маржа.

