Чому варто перейти на загальну систему оподаткування ФОП?
Ще донедавна розподіл обороту між кількома ФОПами здавався зручним лайфхаком. Сьогодні ж – це одна з найризикованіших стратегій, пише YANKIV.
Податкова, БЕБ і банки зараз значно уважніше відстежують подібні схеми. Якщо кілька ФОПів фактично працюють як один бізнес – це можуть кваліфікувати як "дроблення бізнесу". Наслідки – серйозні:
- блокування рахунків;
- донарахування податків за попередні періоди;
- штрафи;
- кримінальна відповідальність.
Тому підприємці дедалі частіше шукають "чисті" альтернативи. І одна з них – перехід на загальну систему.
Серед плюсів загальної системи виділяють наступне:
1. Ніяких лімітів по доходу
Ви можете проводити будь-які обороти через одного ФОПа – хоч 30, хоч 100 мільйонів гривень. Без потреби дробити бізнес і ризикувати.
2. Можна нормально делегувати
На загальній системі легше офіційно передати частину роботи іншим:
- бухгалтеру;
- менеджеру;
- касиру.
Усі ролі можна оформити юридично – без "домовленостей на словах" і сірих схем.
3. Податки – з прибутку, а не з обороту
Це ключова різниця. Ви платите податки не з усіх надходжень, а з чистого доходу. У витрати можна включити:
- оренду;
- зарплати;
- рекламу;
- обладнання;
- пальне.
Чим краще облік – тим менше податкове навантаження в реальності.
4. Можна зарахувати податки, сплачені за кордоном
Для тих, хто працює або живе за межами України, це великий плюс. Якщо ви вже платили податки в іншій країні – їх можна врахувати в Україні завдяки міжнародним угодам.
5. Менше ризиків через формальності
На спрощеній системі помилка з КВЕДом або призначенням платежу може коштувати статусу. На загальній – це не критично.
6. Жодних претензій щодо дроблення
Один ФОП, один бізнес, один облік – і ніяких питань від контролюючих органів. У 2026 році це, без перебільшення, один із головних аргументів.
7. Легше адаптуватися до ПДВ
Якщо правила зміняться і ПДВ стане обов’язковим для більшості – підприємці на загальній системі вже будуть готові. А ось для тих, хто на спрощеній, це може стати болючим переходом.
Які мінуси загальної системи оподаткування?
Основні недоліки:
- вищі податки: 18% ПДФО + 5% військовий збір + 22% ЄСВ;
- складніший облік;
- вимоги до первинних документів.
У порівнянні з 5% єдиного податку це виглядає суттєво дорожче. Особливо якщо у вас великий оборот, але невелика маржа.
Що ще слід знати ФОПам в Україні?
Найкращими днями для відкриття ФОП вважаються перші дні місяця. І це незалежно від групи фізичної особи-підприємця. Таким чином, є час перевірити всі важливі нюанси та не доведеться переплачувати податки.
За діяльність без реєстрації як ФОП передбачено штраф у розмірі 340 гривень, а за господарську діяльність без реєстрації – від 17 до 34 тисяч гривень з конфіскацією. При повторному порушенні штраф становить від 34 до 85 тисяч гривень з конфіскацією, а неналежне ведення обліку може призвести до штрафу від 51 до 136 гривень.
ФОПи I, II, IV груп сплачують військовий збір як 10% від розміру мінімальної зарплати щомісячно, тобто 864,70 гривні. Натомість для III групи ФОПів суму спеціального збору обчислюють як 1% від доходу щоквартально.
ФОПи, які проходять військову службу, можуть не сплачувати військовий збір, єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб і єдиний соціальний внесок.