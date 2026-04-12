Хто може не платити військовий збір?

Передусім ці правила стосуються підприємців, які проходять військову службу, пише Державна податкова служба.

Закон передбачає, що ФОПи звільняються від сплати податку протягом усього часу служби. Але лише за умови, що вони:

були мобілізовані під час загальної мобілізації;

або залучені до виконання мобілізаційних завдань на посадах, передбачених штатами воєнного часу;

або підписали контракт на проходження служби.

Причому звільнення стосується не лише військового збору. Воно також поширюється на єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб і єдиний соціальний внесок разом із поданням звітності.

Втім, є важливий нюанс: підприємець має бути зареєстрований як ФОП ще до моменту призову. Якщо ж людина відкрила бізнес уже після мобілізації чи укладення контракту, пільга на неї не діє.

