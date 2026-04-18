Які штрафи передбачені для ФОПів?

За здійснення господарської діяльності без реєстрації чи порушення зазначених правил може загрожувати штраф, про що зокрема йдеться на сайті Державної податкової служби.

Читайте також Ще 3 роки після війни: Зеленський підписав закон про важливий податок

Станом на зараз штраф у розмірі 340 гривень передбачений:

за діяльність без реєстрації як ФОП;

провадження незалежної професійної діяльності без взяття на податковий облік.

Штраф за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання становить від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Також передбачена конфіскація виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини та грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Штраф за повторне правопорушення (протягом року) у розмірі від 2 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 34 тисяч гривень до 85 тисяч гривень з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини та грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (перевищує 17 тисяч гривень),

– йдеться на сайті Податкової.

Неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 51 гривні до 136 гривень.

Нагадаємо! На сайті Taxer зазначали, що під господарською діяльністю мається на увазі систематична, самостійна, ініціативна діяльність з метою отримання прибутку. Отже, ставати підприємцем не потрібно, якщо така діяльність здійснюється раз чи два на рік.

