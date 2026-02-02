Який неоподатковий мінімум доходів громадян у 2026 році?
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян – це грошова сума розміром у 17 гривень, яка встановлена Податковим кодексом, про що пише Державна податкова служба.
Ця фіксована сума застосовується при посиланнях в законах або інших нормативно-правових актах. Виняток – норми адміністративного та кримінального законодавства.
Для них сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги. Податкова соціальна пільга – це 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), яка встановлена станом на 1 січня.
Згідно з Законом України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" він становить 3 328 гривень. Тобто для адміністративного чи кримінального правопорушення неоподатковуваний мінімум можна знайти за такою формулою: 3 328 гривень × 50% = 1 664 гривні.
Зверніть увагу! Для кваліфікації правопорушень неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2026 рік становить 1 664 гривні.
На що ще вплинув прожитковий мінімум?
- Через зміну прожиткового мінімуму в Україні змінився ряд виплат. Зокрема зазнали змін мінімальна та максимальна пенсії. Також перерахували низку інших доплат.
- Зокрема пенсіонерів поділили на чотири групи згідно з рівнем зростання їхніх пенсій на тлі підвищення прожиткового мінімуму. Проблема полягає у тому, що максимальні виплати зросли на цілі тисячі гривень, тоді як мінімальні пенсії – лише на сотні.