Який неоподатковий мінімум доходів громадян у 2026 році?

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян – це грошова сума розміром у 17 гривень, яка встановлена Податковим кодексом, про що пише Державна податкова служба.

Читайте також Коли ПДВ може стати обов'язковим для ФОП: у 2026 році цього не очікується

Ця фіксована сума застосовується при посиланнях в законах або інших нормативно-правових актах. Виняток – норми адміністративного та кримінального законодавства.

Для них сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги. Податкова соціальна пільга – це 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), яка встановлена станом на 1 січня.

Згідно з Законом України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" він становить 3 328 гривень. Тобто для адміністративного чи кримінального правопорушення неоподатковуваний мінімум можна знайти за такою формулою: 3 328 гривень × 50% = 1 664 гривні.

Зверніть увагу! Для кваліфікації правопорушень неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2026 рік становить 1 664 гривні.

На що ще вплинув прожитковий мінімум?