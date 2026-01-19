Що відомо про розмір прожиткового мінімум у 2026 році?

Цьогоріч показник зріс на 289 гривень у порівнянні з попереднім роком, передає 24 Канал з посиланням на затвердження Закону України "Про державний бюджет на 2026 рік" на сайті Урядового Порталу.

Так загальний показник прожиткового мінімуму з 1 січня поточного року – 3 209 гривень на одну людину. Водночас для інших верств населення наразі затверджені такі суми:

діти віком до 6 років – 2 817 гривень (+254 гривні);

діти віком від 6 до 18 років – 3 512 гривень (+316 гривень);

працездатні особи – 3 328 гривень (+300 гривень);

особи, які втратили працездатність, – 2 595 гривень (+234 гривень).

Водночас збільшення розміру прожиткового мінімуму, зокрема, для осіб, які втратили працездатність, є підставою для перерахунку деяких виплат. Про це зазначили у Пенсійному фонді.

Йдеться про мінімальний та максимальний розміри пенсії та її складових, розміри котрих обчислюються, виходячи з прожиткового мінімуму (підвищень, надбавок, доплат тощо) з 1 січня.

Для непрацюючих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, розмір мінімальної пенсії за віком зростає на 234 гривень до 2 595 гривень,

– уточнили у фонді.

Не працюючі пенсіонери, що мають страховий стаж більш ніж 30 – 35 (20 – 25) років, та пенсії яких більші мінімальних, матимуть перераховану доплату за понаднормовий стаж.

Зверніть увагу! Тобто кожний повний рік страхового стажу (понад зазначений) пенсія збільшується на 1% величини 2 595 гривень.

Що ще відомо про прожитковий мінімум?