На які чотири групи поділили пенсіонерів та як це пов'язано з виплатами?

Зокрема пенсіонерів поділили на чотири групи, про що пише видання "На пенсії".

Читайте також Не всі батьки зможуть отримати допомогу "єЯсла": кому не виплатять 8 тисяч гривень

До першої групи належать пенсіонери, у яких базова пенсія нижча за новий прожитковий мінімум, який з 1 січня становить 2 595 гривень. Тобто їм виплати "дотягують" виплату до цієї суми.

Формально такі люди отримали +234 грн. Але для пенсіонерів 65+ із повним стажем діє інше правило – мінімум 40% від мінімальної зарплати,

– йдеться у матеріалі.

Тобто до 2026 року пенсію "дотягували" до приблизно 3 200 гривень, а тепер – до 3 458,80 гривень.

Друга група – це літні люди з максимальними виплатами — не більше 10 прожиткових мінімумів. У грудні цей максимум становив 23 610 гривень, а вже з січня – 25 950 гривень.

Зверніть увагу! Тобто надбавка тут становить 2 340 гривень, що створює справжній контраст: мінімальні пенсії зросли на сотні гривень, максимальні – на тисячі.

Третя група – люди з середніми виплатами. Тобто пенсіонери, чия основна пенсія:

вище старого мінімуму;

нижче за новий мінімум.

Вашу пенсію "дотягують" до нового мінімуму. При цьому перераховують фактично зменшуючи надбавку за наднормативний стаж за спеціальним коефіцієнтом,

– пояснили у тексті.

Четверта група – пенсіонери з тривалим стажем, які отримували у минулому гарну зарплату. Їхні виплати перевищують прожитковий мінімум, тому їх не "дотягують".

Але відбувся перерахунок доплати за наднормативний стаж, де було – 23,61 гривні за рік, а стало – 25,95 гривні. Тобто відбулася надбавка 2,34 гривні за рік стажу. Тобто за цілих 20 зайвих років роботи підвищення склало менш як 50 гривень.

Нагадаємо! У в березні відбудеться планова індексація на 14–15%. Тому саме четверта група матиме шанс на більші виплати.

Що відомо про індексацію пенсій?

Щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій. Про це зазначили у Пенсійному фонді.

Він відбувається завдяки збільшенню показника середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсії.

Показник середньої зарплати щороку збільшується на коефіцієнт:

що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік; 50% показника зростання зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення.

Зверніть увагу! Збільшується лише розрахунковий розмір пенсії, без урахування будь-яких можливих надбавок за вік, стаж тощо.

Що ще слід знати про індексацію?