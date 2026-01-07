Як зростуть мінімальні й максимальні пенсії в Україні?

Граничні розміри пенсій залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році його підвищили, що спричинило зростання цих виплат, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Дивіться також Нові зарплати й пенсії, бронювання від мобілізації та зростання податків: що зміниться з 1 січня

Закон про державний бюджет України на 2026 рік передбачає підвищення соціальних стандартів. Підвищення зазнав прожитковий мінімум для непрацездатних, на основі якого визначають розмір мінімальної та максимальної пенсій.

З 1 січня цей показник зріс із 2 361 гривні до 2 595 гривень. На основі цього пенсіонерам перерахують виплати:

для непрацюючих пенсіонерів з повним страховим стажем мінімальна пенсія зросте на 234 гривні до 2 595 гривень ;

; максимальна пенсія не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, тож становитиме 25 950 гривень.

Зверніть увагу! Максимальні суми пенсій в Україні можуть мати народні депутати, державні службовці, наукові діячі та працівники органів місцевого самоврядування. Якщо їхні виплати перевищують максимум, до них мають застосувати обмеження.

Також з огляду на зростання мінімальної зарплати, підвищення зазнає й найнижчий розмір пенсії для непрацюючих громадян з повним стажем, які досягли 65 років. Для цієї категорії пенсіонерів виплата не може бути меншою за 40% мінімальної зарплати:

з 1 січня мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 647 гривень (раніше – 8 тисяч гривень);

(раніше – 8 тисяч гривень); розмір мінімальної пенсії у 2026 році не може бути меншим за 3 458 гривень 80 копійок для цієї категорії пенсіонерів.

Зауважте! Доплату за понаднормовий стаж перерахують тим непрацюючим пенсіонерам, які мають страховий стаж понад 30 років для жінок та 35 років для чоловіків та більші за мінімальні пенсії. За кожен рік +1%, тобто 25,95 гривні.

Кому з працюючих пенсіонерів перерахують виплати до звільнення?

Для більшості працюючих пенсіонерів розміри виплат збільшать після звільнення. Проте незалежно від факту роботи з 1 січня перерахують розміри:

мінімальних пенсій шахтарям та сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника;

підвищень УБД, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих та померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України;

підвищень жертвам нацистських переслідувань;

пенсій за особливі заслуги перед Україною.

Важливо! Працюючі пенсіонери під час офіційного працевлаштування не отримують автоматичної індексації пенсій, а також їм не нараховують низку доплат і надбавок.

Як змінилися вимоги до страхового стажу у 2026 році?

Вийти на пенсію у 2026 році можливо за умови настання визначеного віку та наявності достатньої кількості страхового стажу. Цьогоріч вимоги до стажу зросли на рік:

понад 33 роки стажу для виходу на пенсію у 60 років;

від 23 років стажу – у 63 роки;

щонайменше 15 років стажу – у 65 років.

У межах пенсійної реформи в Україні обсяг необхідного для пенсії стажу зростатиме.

У разі, якщо необхідних років не вистачатиме, їх можна докупити. У 2026 році місяць мінімального страхового внеску становить 1 902,34 гривні.

Проте якщо віку для виходу на пенсію досягли у 2025 році, але звертаються за виплатою у 2026-му, то застосовують чинні на момент досягнення пенсійного віку вимоги до стажу.