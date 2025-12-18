Хто з пенсіонерів не може претендувати на індексацію?

У 2026 році індексація запланована з 1 березня. Для цього в держбюджеті заклали гроші, які підуть на виплату перерахованих пенсій, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів України. Однак розраховувати на підвищення можуть не всі пенсіонери.

З даними ПФУ, під індексацію потрапляє тільки розрахунковий розмір пенсії без урахування надбавок за стаж, вік тощо.

Щорічний перерахунок пенсій призначений для часткової компенсації зростання цін на товари та послуги. Його виконують без додаткових звернень, послуговуючись матеріалами пенсійних справ.

У 2026 році без підвищення пенсій залишаться наступні категорії пенсіонерів:

які вийшли на пенсію впродовж останніх трьох років;

які отримують спеціальні пенсії.

Зміни виплати для нових пенсіонерів не станеться з огляду на те, що їхні пенсії враховують актуальні показники заробітку. Індексацію ж спецпенсій регулюють окремими законами.

Як індексують пенсії?

Розмір індексації розраховують щороку за формулою. За даними ПФУ, визначенням коефіцієнта підвищення пенсії займається Уряд, враховуючи наступні дані:

показник інфляції за попередній рік;

показник зростання середньої зарплати в Україні, з якої сплачені страхові внески.

До уваги беруть три календарні роки, що передують року, коли проводять збільшення пенсії. Тобто для індексації у 2026 році використають показники за 2023-2025 років.

Зверніть увагу! На виплати для 10,3 мільйона пенсіонерів в Україні у 2026 році з держбюджету спрямують 251,3 мільярда гривень. Гроші надійдуть Пенсійному фонду й будуть використані зокрема на індексацію.

