Як можуть підвищити пенсію у 2026 році?

За попередніми розрахунками, індексація пенсій наступного року може проводитися на рівні трохи більше, аніж 14%, розрахував 24 Канал.

Прогнозована річна інфляція, за даними НБУ, у 2025 році на рівні 9,2%. Натомість середній темп зростання номінальної зарплати за останні 3 роки може складати десь 20%. І ось чому:

у 2023 році за даними Держстату, середня номінальна зарплата в Україні зросла на 17,3%, передає "Економічна правда".

у 2024 році – це показник на рівні 23,1%, повідомив з посиланням на дані Держстату Укрінформ.

а у 2025 році прогнозується, що це буде на рівні 19%, свідчать дані у звіті НБУ.

Крім того, індексацію розраховують за формулою, де враховують 50% інфляції за попередній рік та 50% зростання середньої зарплати за останні 3 роки. Відповідно до неї та наявних показників, індексація буде на рівні: 0,5 x 9,2% + 0,5% x 20% = 14,6%.

Довідка. Водночас варто додати, що точна цифра майбутнього підвищення пенсій буде лише у 2026 році, коли з'являться остаточні статистичні дані. Загалом проводиться індексація з 1 березня, а у 2026 році на це виділено понад трильйон гривень.

Якою була індексація у 2025 році?

У 2025 році, до речі, уряд встановив індексацію на рівні 11,5% (коефіцієнт 1,115), пише ПФУ. Відомо, що мінімальне підвищення пенсії тоді становило 100 гривень, а максимальне – понад 1 000 гривень.

Водночас підвищується лише розрахунковий розмір пенсійної виплати, без врахування будь-яких можливих надбавок, як-от за стаж, вік тощо.

Нагадуємо! Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, від якого залежить ще й мінімальна пенсія в Україні, з 1 січня 2026 року зросте на 234 гривні – з 2 361 гривні до 2 595 гривень.

Чи очікувати ще одного підвищення пенсій до кінця 2025 року?