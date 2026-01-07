Как вырастут минимальные и максимальные пенсии в Украине?

Предельные размеры пенсий зависят от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году его повысили, что повлекло рост этих выплат, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Закон о государственном бюджете Украины на 2026 год предусматривает повышение социальных стандартов. Повышению подвергся прожиточный минимум для нетрудоспособных, на основе которого определяют размер минимальной и максимальной пенсий.

С 1 января этот показатель вырос с 2 361 гривны до 2 595 гривен. На основе этого пенсионерам пересчитают выплаты:

для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем минимальная пенсия вырастет на 234 гривны до 2 595 гривен ;

; максимальная пенсия не может превышать 10 прожиточных минимумов, поэтому составит 25 950 гривен.

Обратите внимание! Максимальные суммы пенсий в Украине могут иметь народные депутаты, государственные служащие, научные деятели и работники органов местного самоуправления. Если их выплаты превышают максимум, к ним должны применить ограничения.

Также учитывая рост минимальной зарплаты, повышение претерпит и самый низкий размер пенсии для неработающих граждан с полным стажем, достигших 65 лет. Для этой категории пенсионеров выплата не может быть меньше 40% минимальной зарплаты:

с 1 января минимальная заработная плата в Украине составляет 8 647 гривен (ранее – 8 тысяч гривен);

(ранее – 8 тысяч гривен); размер минимальной пенсии в 2026 году не может быть меньше 3 458 гривен 80 копеек для этой категории пенсионеров.

Заметьте! Доплату за сверхурочный стаж пересчитают тем неработающим пенсионерам, которые имеют страховой стаж более 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин и больше минимальных пенсий. За каждый год +1%, то есть 25,95 гривны.

Кому из работающих пенсионеров пересчитают выплаты до увольнения?

Для большинства работающих пенсионеров размеры выплат увеличат после увольнения. Однако независимо от факта работы с 1 января пересчитают размеры:

минимальных пенсий шахтерам и семьям военнослужащих в случае потери кормильца;

повышений УБД, лицам с инвалидностью вследствие войны, членам семей погибших и умерших ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;

повышений жертвам нацистских преследований;

пенсий за особые заслуги перед Украиной.

Важно! Работающие пенсионеры при официальном трудоустройстве не получают автоматической индексации пенсий, а также им не начисляют ряд доплат и надбавок.

Как изменились требования к страховому стажу в 2026 году?

Выйти на пенсию в 2026 году возможно при условии наступления определенного возраста и наличия достаточного количества страхового стажа. В этом году требования к стажу выросли на год:

более 33 года стажа для выхода на пенсию в 60 лет;

от 23 лет стажа – в 63 года;

не менее 15 лет стажа – в 65 лет.

В рамках пенсионной реформы в Украине объем необходимого для пенсии стажа будет расти.

В случае, если необходимых лет не будет хватать, их можно докупить. В 2026 году месяц минимального страхового взноса составляет 1 902,34 гривны.

Однако если возраста для выхода на пенсию достигли в 2025 году, но обращаются за выплатой в 2026-м, то применяют действующие на момент достижения пенсионного возраста требования к стажу.