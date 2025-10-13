Что сдерживает рост прожиточного минимума в Украине?

Из-за развязанной Россией полномасштабной войны Украина вынуждена увеличивать расходы на оборону. В то же время расходы на пенсии, субсидии и другие социальные выплаты покрывают за счет внешней помощи, поэтому государство не может значительно увеличивать их. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал экономист Олег Гетьман.

Смотрите также Зависят пенсии и размер алиментов: каким будет размер прожиточного минимума в 2026 году

Олег Гетьман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы К прожиточному минимуму привязаны многие выплаты, а бюджет сейчас во время войны крайне ограничен. Он и так составляет около 2 триллионов гривен, которые мы берем у международников. Они нас не поймут, если мы будем сейчас раздувать те или иные расходы за их средства. Поэтому мы не можем себе позволить ни поднимать значительно пенсии, ни другие социальные выплаты, ни прожиточный минимум. Все наши потребности идут в первую очередь на фронт.

От прожиточного минимума в Украине зависит ряд социальных выплат, например размер пенсии, субсидии, алименты и тому подобное. В 2026 году его планируют установить на уровне 3 328 гривен для трудоспособных лиц.

Обратите внимание! В случае стремительного повышения прожиточного минимума возрастет давление на бюджеты социальных фондов и другие бюджеты, поэтому, учитывая ограниченность ресурсов, государство не может позволить себе этого.

Как можно повысить прожиточный минимум?

Одним из решений в вопросе прожиточного минимума может стать прекращение его использования в качестве расчетной величины для соцвыплат.

Вообще его можно убрать из законодательства, при большом желании, и все привязать, например, к минимальной заработной плате. Как уже перепривязана часть штрафов и различных выплат. Но и она не растет. Во время войны она и не будет существенно расти: едва-едва, почти на уровень инфляции и не более. И это не слишком поможет всем, кто получает социальные выплаты,

– говорит Олег Гетьман.

В сентябре в Правительстве сообщили, что работают над установлением прожиточного минимума на уровне фактического потребления. Для этого планируют введение базовой величины как условной денежной единицы, которая не имеет социальной нагрузки.

Также продолжается диалог с международными партнерами о необходимости пересмотра прожиточного минимума и повышения социальной поддержки.

Заметим! По мнению руководителя аналитического направления сети "АНТС" Ильи Несходовского, реальный размер прожиточного минимума в 2025 году составляет более 8 тысяч гривен.

Как будет меняться прожиточный минимум в 2026-2028 годах?

Прожиточный минимум содержит стоимостную оценку потребительской корзины с минимальными наборами продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг для жизни.

В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 028 гривен. Из Бюджетной декларации на ближайшие годы известно, что к 2028 году запланирован его рост до 3 667 гривен:

2026 год – 3 288 гривен;

2027 год – 3 482 гривен;

2028 год – 3 667 гривен.

Прожиточный минимум отличается для категорий населения: взрослых, детей, трудоспособных и нетрудоспособных людей. Причиной являются предусмотренные для них разные расходы.