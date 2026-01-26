На какие четыре группы поделили пенсионеров и как это связано с выплатами?

В частности пенсионеров разделили на четыре группы, о чем пишет издание "На пенсии".

К первой группе относятся пенсионеры, у которых базовая пенсия ниже нового прожиточный минимум, который с 1 января составляет 2 595 гривен. То есть им выплаты "дотягивают" выплату до этой суммы.

Формально такие люди получили +234 грн. Но для пенсионеров 65+ с полным стажем действует другое правило – минимум 40% от минимальной зарплаты,

То есть до 2026 года пенсию "дотягивали" до примерно 3 200 гривен, а теперь – до 3 458,80 гривен.

Вторая группа – это пожилые люди с максимальными выплатами - не более 10 прожиточных минимумов. В декабре этот максимум составлял 23 610 гривен, а уже с января – 25 950 гривен.

Обратите внимание! То есть прибавка здесь составляет 2 340 гривен, что создает настоящий контраст: минимальные пенсии выросли на сотни гривен, максимальные – на тысячи.

Третья группа – люди со средними выплатами. То есть пенсионеры, чья основная пенсия:

выше старого минимума;

ниже нового минимума.

Вашу пенсию "дотягивают" до нового минимума. При этом пересчитывают фактически уменьшая надбавку за сверхнормативный стаж по специальному коэффициенту,

Четвертая группа – пенсионеры с длительным стажем, которые получали в прошлом хорошую зарплату. Их выплаты превышают прожиточный минимум, поэтому их не "дотягивают".

Но произошел перерасчет доплаты за сверхнормативный стаж, где было – 23,61 гривны за год, а стало – 25,95 гривны. То есть произошла надбавка 2,34 гривны за год стажа. То есть за целых 20 лишних лет работы повышение составило менее 50 гривен.

Напомним! В в марте состоится плановая индексация на 14–15%. Поэтому именно четвертая группа будет иметь шанс на большие выплаты.

Что известно об индексации пенсий?

Ежегодно с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий. Об этом отметили в Пенсионном фонде.

Он происходит благодаря увеличению показателя средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсии.

Показатель средней зарплаты ежегодно увеличивается на коэффициент:

соответствующий 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год; 50% показателя роста зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение.

Обратите внимание! Увеличивается только расчетный размер пенсии, без учета любых возможных надбавок за возраст, стаж и тому подобное.

Что еще следует знать об индексации?