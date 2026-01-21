Які пільги гарантує статус УБД у 2026 році?
У 2026 році статус учасника бойових дій залишається не символічним, а юридично наповненим інструментом соціального захисту. Він надає право на комплекс державних гарантій, зазначає Міністерство у справах ветеранів.
Цікаво У ТЦК пояснили, як відновити втрачені документи після полону
Зокрема, учасники бойових дій мають розширені гарантії у сфері охорони здоров’я. Держава забезпечує їх безоплатними лікарськими засобами та медичними виробами за призначенням лікаря, зокрема імунобіологічними препаратами.
Довідково: Також зберігається право на безкоштовне зубопротезування, за винятком використання дорогоцінних матеріалів.
Окрім цього, УБД можуть й надалі обслуговуватися у закладах охорони здоров’я, до яких були прикріплені раніше, користуються правом першочергового прийому та госпіталізації, а також проходять планові медичні огляди без оплати.
Зверніть увагу! У 2026 році також передбачено надання санаторно-курортних путівок або компенсацію витрат на самостійне оздоровлення у межах порядку, затвердженого урядом.
Разом з цим для УБД зберігають цьогоріч право на безоплатний проїзд міським громадським транспортом за наявності посвідчення встановленого зразка. Також передбачено безкоштовний проїзд:
- залізничним та водним транспортом приміського сполучення;
- автобусами на приміських, міжміських й міжобласних маршрутах;
- а також транспортом загального користування в сільській місцевості.
Чи є пільги на житло та комунальні послуги для УБД?
Статус УБД дає змогу суттєво скоротити витрати на утримання житла. Діє 75% знижка оплату житлової площі в межах соціальних нормативів. Він становить 21 квадратний метр на одну особу та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю.
Така ж пільга поширюється на:
оплату газу, електроенергії, інших комунальних послуг і придбання палива для побутових потреб, зокрема у будинках без централізованого опалення.
До того ж для сімей учасників бойових дій, у складі яких є непрацездатні особи, норма площі, на яку нараховується пільга на опалення, збільшується вдвічі.
Яка є фінансова підтримка УБД?
Статус учасника бойових дій передбачає також й грошові гарантії. Пенсії та державна соціальна допомога для УБД збільшуються на 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це є додатковим механізмом підтримки базового рівня доходів.
Окрім регулярних виплат, ветерани щороку отримують разову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Така виплата має на меті не лише фінансову підтримку, а й офіційне визнання внеску учасників бойових дій у захист держави.