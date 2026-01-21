Які пільги гарантує статус УБД у 2026 році?

У 2026 році статус учасника бойових дій залишається не символічним, а юридично наповненим інструментом соціального захисту. Він надає право на комплекс державних гарантій, зазначає Міністерство у справах ветеранів.

Зокрема, учасники бойових дій мають розширені гарантії у сфері охорони здоров’я. Держава забезпечує їх безоплатними лікарськими засобами та медичними виробами за призначенням лікаря, зокрема імунобіологічними препаратами.

Довідково: Також зберігається право на безкоштовне зубопротезування, за винятком використання дорогоцінних матеріалів.

Окрім цього, УБД можуть й надалі обслуговуватися у закладах охорони здоров’я, до яких були прикріплені раніше, користуються правом першочергового прийому та госпіталізації, а також проходять планові медичні огляди без оплати.

Зверніть увагу! У 2026 році також передбачено надання санаторно-курортних путівок або компенсацію витрат на самостійне оздоровлення у межах порядку, затвердженого урядом.

Разом з цим для УБД зберігають цьогоріч право на безоплатний проїзд міським громадським транспортом за наявності посвідчення встановленого зразка. Також передбачено безкоштовний проїзд:

залізничним та водним транспортом приміського сполучення;

автобусами на приміських, міжміських й міжобласних маршрутах;

а також транспортом загального користування в сільській місцевості.

Чи є пільги на житло та комунальні послуги для УБД?

Статус УБД дає змогу суттєво скоротити витрати на утримання житла. Діє 75% знижка оплату житлової площі в межах соціальних нормативів. Він становить 21 квадратний метр на одну особу та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю.

Така ж пільга поширюється на:

оплату газу, електроенергії, інших комунальних послуг і придбання палива для побутових потреб, зокрема у будинках без централізованого опалення.

До того ж для сімей учасників бойових дій, у складі яких є непрацездатні особи, норма площі, на яку нараховується пільга на опалення, збільшується вдвічі.

Яка є фінансова підтримка УБД?