Як можна отримати статус УБД в Україні?

За словами Сергія Мельника, заступника міністра оборони України, бригадного генерала юстиції, отримати статус УБД можна двома шляхами, пише 24 Канал.

Сергій Мельник Заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Отримати статус УБД можна двома шляхами. Перший – автоматично через Єдиний державний реєстр ветеранів війни, куди уповноважені особи військових частин зобов’язані внести відповідні відомості упродовж п’яти днів з моменту початку виконання бойового завдання. Другий – шляхом подання документів особисто до однієї з 21 комісії Міністерства оборони, які займаються розглядом таких матеріалів.

Щоб оформити статус самостійно, потрібно подати:

заяву;

підтвердження участі у бойових діях;

та два фото 3×4 на матовому папері.

До того ж заяву слід надіслати поштою до комісії військового управління за підпорядкуванням вашої частини.

Зауважте! Якщо оригіналів документів зараз немає, комісія може отримати їх сама.

Водночас отримання статусу учасника бойових дій відкриває не лише важливе юридичне визнання, а й доступ до конкретних виплат, пільг й соціальних гарантій, закріплених українським законодавством.

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" № 3551‑XII, учасники бойових дій належать до категорії ветеранів війни, яким держава забезпечує низку соціальних прав та підтримки.

Як швидко дають статус УБД?

Що стосується термінів отримання статусу УБД, то дані, внесені до Єдиного реєстру ветеранів війни, обробляються автоматично та у реальному часі. А рішення комісії ухвалюють протягом одного місяця з моменту подання заяви.

Додатково Міністерство у справах ветеранів уточнює, що військові, які потрапили у полон або були визнані зниклими безвісти, також можуть отримати УБД. Однак окрім тих, хто добровільно здався в полон або дезертував. У таких випадках документи подають командири частин.

Довідково: У наданні статусу може бути відмовлено у наступних випадках: недостовірної інформації, відсутності правових підстав, браку документів або якщо особу визнано винною у тяжкому чи особливо тяжкому умисному злочині, скоєному під час бойових дій.

Які пільги передбачені для УБД?