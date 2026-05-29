Чому військова частина звинуватила чоловіка в СЗЧ?

У військовій частині провели розслідування та з'ясували, що чоловік міг піти з вогневої позиції й таким чином втекти зі служби. Проте суд розібрався в обставинах справи №240/26371/25 та визначив, що військовий отримав поранення та був дезорієнтований.

Дивіться також Суд між військовим і частиною: як успішно захистити свої права

Суд у Житомирі скасував наказ військової частини про проведене розслідування й звинувачення в самовільному залишенні частини. Як з'ясувалося, боєць отримав поранення на позиції під час чергування, його та інших військових ворог обстрілював різними типами озброєння. У результаті позивач отримав контузію та втратив свідомість. Тривалий час він пролежав засипаний землею. Коли отямився, то побачив, що сам залишився на позиції та не міг ні з ким зв'язатися телефоном.

Далі чоловік намагався знайти допомогу й пішов від позиції. При цьому, чоловік зовсім не орієнтувався у місцевості. На шляху його зустріли інші військові й надали першу допомогу й організували евакуацію до лікарні.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Вже у медзакладі військовий розповів лікарям про обставини отримання травми та розповів, у якій частині він служить.

Однак командування не врахувало, де перебуває боєць і через три доби розпочало службове розслідування. Частина визначила, що чоловік скоїв СЗЧ. Суддя уточнив у представника військової частини, чи знали вони про те, що чоловік потрапив у лікарню. З'ясувалося – знали, але під час винесення наказу це не врахували.

Тому рішенням суду фактично було скасовано цей наказ, а військову частину змусили повторно провести службове розслідування та врахувати всі встановлені факти про місце перебування військового.

Суд також звернув увагу, що для факту самовільного залишення частини важливим є наявність умислу ухилитися від служби. У цій справі військовий навпаки намагався знайти допомогу після поранення, повідомив лікарям свої дані та не приховував належність до військової частини.

Ця справа показує важливу проблему військових розслідувань під час бойових дій, коли частини визначають сам факт перебування бійця поза місцем служби як самовільне залишення частини. Тому командування повинне перевіряти всі обставини, а не робити висновки лише за формальною відсутністю людини.

Що варто знати про відповідальність за СЗЧ?

Зміни у законодавстві встановили, що за відсутність військового на місці служби понад три дні встановлено адміністративний і кримінальний поріг. Тепер аби повернутися до війська, людина має звернутися до органів Військової служби правопорядку та пройти необхідну процедуру.

Віднедавна в Україні вирішили прибрати можливість переведення військових між частинами за допомогою самовільного залишення частини. Це потрібно для уникнення хаотичного переміщення та покращення управління. Зараз військові можуть перевірити своє право на переведення за згодою командира через застосунок Армія+.

Як заявила Військовий омбудсман Ольга Решетилова, зростання випадків СЗЧ в Україні пов'язане не стільки з конфліктами всередині частини, а більше з інтенсивністю бойових дій.