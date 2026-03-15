Про це розповів старший офіцер юридичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Олександр Косенко в етері Українського радіо.

Що варто знати про СЗЧ?

Олександр Косенко пояснив, що раніше відповідальність наставала навіть за один день відсутності, однак після змін у законодавстві встановили адміністративний і кримінальний поріг.

Військовий, який після СЗЧ вирішив повернутися до служби, може звернутися до органів Військової служби правопорядку – Центральне управління у місті Києві, Київській області та Територіальне управління і також зональні відділи ВСП в обласних центрах.

У цих підрозділах йому нададуть інформацію про батальйони резерву, куди він може бути направлений для подальшої служби.

І там також він отримує припис до одного з цих батальйонів,

– додав Косенко.

При собі військовому потрібно мати військово-облікові документи. За наявності також варто взяти рекомендаційний лист та медичні документи, зокрема висновок військово-лікарської комісії.

Важливо! За оновленими правилами, повернутися до попередньої частини не вийде: подальший розподіл у підрозділи відбувається саме з резервних батальйонів.

Водночас варто зазначити, що військовий, який вперше самовільно залишив частину під час воєнного стану, може бути звільнений від кримінальної відповідальності.

Частиною п'ятою статті 401 Кримінального кодексу України прямо визначено, що військовослужбовець, який під час дії воєнного стану вперше вчинив кримінальне правопорушення, передбачене статтею 407 – це самовільне залишення військової частини – та статтею 408 – це дезертирство, може бути звільнений від кримінальної відповідальності,

– додав юрист.

Покарання за СЗЧ можуть посилити?