За словами нардепа, більшість людей думає, що після перебування в ТЦК можна одразу опинитися на передовій. Про це повідомили в Telegraf.
Які можуть бути обмеження для СЗЧ?
Івченко розповів про хід мобілізації в Україні та зазначив, що для зменшення кількості військових в СЗЧ потрібна нормальна комунікаційна система в ЗСУ.
За його словами, значну роль відіграє мотиваційний аспект, особливо для тих, хто підписує контракт. Нардеп зазначив, що Міноборони пропонує по мільйону гривень за рік служби.
Ну і фактично має бути база покарання по СЗЧ і, в тому числі по ухилянству. Тому що неможливо зменшувати СЗЧ, коли ти ще й не караєш,
– заявив Івченко.
Він зазначив, що якщо до СЗЧ застосують обмеження, як для боржників аліментів, це передбачатиме кримінальну відповідальність та певні обмеження у цивільному житті.
Комплексне застосування таких заходів проти СЗЧ та ухилянтів дозволить зменшити кількість порушень, натомість збільшивши рекрутинг і покращити ротацію мобілізованих.
Що відомо про хід мобілізації в Україні?
Поліція має доступ до електронних баз даних, що дозволяє перевіряти статус військовозобов’язаних під час перевірки документів. Порушення правил військового обліку вважається адміністративним правопорушенням, і його можна оскаржити у суді.
Поліція бере участь у мобілізації лише за зверненням від ТЦК. Правоохоронці можуть оповіщати військовозобов'язаних та затримувати осіб лише на відповідний запит.
Військовозобов'язані можуть спланувати візит до ТЦК онлайн через застосунок Резерв+. Такий запис має юридичну силу та полегшує планування візитів і обслуговування.