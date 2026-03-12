За словами нардепа, більшість людей думає, що після перебування в ТЦК можна одразу опинитися на передовій. Про це повідомили в Telegraf.

Які можуть бути обмеження для СЗЧ?

Івченко розповів про хід мобілізації в Україні та зазначив, що для зменшення кількості військових в СЗЧ потрібна нормальна комунікаційна система в ЗСУ.

За його словами, значну роль відіграє мотиваційний аспект, особливо для тих, хто підписує контракт. Нардеп зазначив, що Міноборони пропонує по мільйону гривень за рік служби.

Ну і фактично має бути база покарання по СЗЧ і, в тому числі по ухилянству. Тому що неможливо зменшувати СЗЧ, коли ти ще й не караєш,

– заявив Івченко.

Він зазначив, що якщо до СЗЧ застосують обмеження, як для боржників аліментів, це передбачатиме кримінальну відповідальність та певні обмеження у цивільному житті.

Комплексне застосування таких заходів проти СЗЧ та ухилянтів дозволить зменшити кількість порушень, натомість збільшивши рекрутинг і покращити ротацію мобілізованих.

Що відомо про хід мобілізації в Україні?